Fernando Alonso admite que se equivocó al fichar por Ferrari: "Era la decisión lógica, pero cometí un error"

Con la temporada de Fórmula 1 muy cerca de su final, Fernando Alonso hizo un repaso de la temporada y aseguró que su objetivo no es lograr esa ansiada victoria número 33 que tanto se le resiste, sino ganar un Mundial antes de dedicarse a otras competiciones. Además, admitió que se equivocó cuando, para el año 2010, decidió fichar por Ferrari.

"Ganar es la gasolina que necesita un deportista para seguir compitiendo, y ahora la prioridad es ganar en la F1 e intentar este tercer título", afirmó el asturiano en una entrevista a GQ tras ser nominado a 'Hombre GQ del Año' en 2023, premios que se celebrarán en Madrid el próximo 30 de noviembre.

El bicampeón del mundo no cierra la puerta a conseguir un tercer entorchado a sus 42 años, aunque avanza que "cuando acabe la F1", le "encantaría volver al Dakar", prueba que ya disputó en 2020. "Intentar ganarlo sería un objetivo claro en mi carrera, me completaría, me haría feliz y creo que dejaría un legado casi sin precedentes. Ganar en la Fórmula 1, en Resistencia y en los rallies sería completar el círculo de un piloto de carreras", destacó Alonso.

Con ocho podios en lo que va de año, Alonso pone en valor su fichaje por Aston Martin, algo que nadie hubiese elegido a finales de 2022. "Los equipos son muy difíciles de elegir (...), pero las condiciones a veces se dan de una manera u otra y nadie tiene una bola de cristal. Cuando yo estaba en Renault, fichar por Ferrari era la decisión lógica, aunque luego a posteriori parece que cometí un error. Esta vez me ha salido bien, otras veces me ha salido mal", recordó.

Sobre las diferencias entre el 2005 y la actualidad, el español confesó que se arrepiente de "no haber disfrutado de los mundiales o las victorias", aunque insistió en que "cuando las cosas salen bien, tienes mejor humor para todo, e intentas disfrutar un poco del momento".

"Ahora puedo disfrutar de podios e intento pasármelo bien, porque no sabes cuándo volverán. Después de los podios de este año y de tener tan cerca una victoria, se está convirtiendo en algo más que diversión. Ahora quiero ganar, aunque sea poco divertido, una victoria o dos estaría bien tenerlas en el bolsillo y luego ya cambiar de objetivos, elegiría una victoria por encima de la diversión", expresó.

El piloto español celebró estar "a tiempo" de seguir batiendo récords, aunque "ahora mismo" no piense "tanto en un Mundial, sino en seguir creciendo con Aston Martin e ir paso a paso". "De momento, son los podios, ojalá llegue una victoria y luego ya a pensar en el Mundial cuando tenga que llegar y si llega", zanjó.