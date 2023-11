Felipe Massa denuncia el trato de favor y las mentiras sobre Fernando Alonso en Ferrari

El paso de Fernando Alonso por Ferrari será recordado por muchas cosas, más por las que no llegaron a ser que por las que sí fueron, pero en cualquier caso siempre será histórico. No hay más que ver, de hecho, el recibimiento que tiene siempre el piloto asturiano cuando pilota en Italia, donde muchos 'tifosi' aún no le han olvidado.

Era un matrimonio perfecto que no pudo consumar su amor con un campeonato del mundo, aunque hubo cosas aún más olvidables. Una de ellas, la pobre aportación de Felipe Massa en aquellos cuatro años que compartió con Alonso en la Scuderia, en los que el piloto español barrió la pista con su compañero: 11 victorias, 4 poles y 42 podios frente a, únicamente, 8 podios del brasileño.

Sin embargo, para Massa hubo muchos aspectos invisibles para el espectador de a pie que motivaron y justifican su deficitario rendimiento junto a Alonso... siendo uno de ellos el propio Fernando, aunque en este caso ayudado por tratos de favor y mentiras de Ferrari para conservar su imagen y potenciarla de cara al público.

Eso es lo que ahora ha denunciado Massa, todavía en pleno litigio para demostrar que el campeonato de 2008 le pertenece legítimamente a él: "Creo que para ganar a Alonso tienes que tener tu día, pero yo lo tuve en muchas carreras y no sirvió de nada. Algo pasó que me puso constantemente en una condición mental difícil, creyendo que estaba cometiendo errores o tal vez que estaba pasando algo que me impedía progresar".

"Con Fernando nunca tuve ningún problema fuera del coche, aparte de la pelea que tuvimos en 2007, nunca tuve ningún problema con él. Siempre me llevé bien con él como persona. Sin embargo, él no era como decía ser, ni conmigo ni con el equipo. Siempre tuvo una forma típica de trabajar, usando su poder. Tiene mucho poder y estaba tratando de poner todo de su lado con ese poder. Y creo que eso fue dividir al equipo por la mitad", acusó el retirado piloto.

Dicho de otro modo, Massa insinúa que desde Ferrari tenían un piloto favorito, y harían todo lo que fuese por él, mientras señala a Fernando como si manipulase a la propia escudería: "No fue justo, no puedo decir que hayan hecho nada malo, pero la forma en que estás trabajando, la forma en que el equipo lo miraba, realmente no era cómodo".

"Recuerdo una vez cuando empezamos a desarrollar el simulador porque Red Bull tenía un simulador mucho mejor, incluso McLaren en comparación con Ferrari, así que estábamos trabajando muy, muy duro en el simulador, él y yo. De repente llegó a mitad de temporada y dijo: 'Ya no quiero ir al simulador porque esto no sirve de nada, no ayuda en nada al simulador'", detalló Massa.

"Así que decidió dejar de trabajar en el simulador. Pero yo seguí trabajando también porque no estaba en buena forma y esa temporada no teníamos un buen coche. Así que estuve trabajando muy, muy duro. De repente vamos a Singapur y él gana la carrera. Después de la carrera, Montezemolo, que era nuestro presidente, salió a los medios para decir: ‘Es increíble ver a Fernando, lo mucho que trabaja con el equipo, cada semana en la fábrica en el simulador, reuniones cada semana...", prosiguió su relato el brasileño.

"Es algo que te destruye completamente mentalmente. Quiero decir que es un piloto increíble, su talento es increíble pero, ya sabes, todos los demás detalles que necesitas, debes tenerlos para estar cómodo", finalizó un resentido Felipe Massa, que no parece haber superado los diversos y traumáticos varapalos que se llevó en su carrera como piloto de Fórmula 1.