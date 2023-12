Carlos Sainz siembra las dudas sobre su futuro antes del Dakar 2024: "Es posible que sea el último"

Con la temporada 2023 de Fórmula 1 acabada hace días, el automovilismo español ha cambiado ahora su mirada de los ídolos Fernando Alonso y Carlos Sainz (hijo) a otro de sus exponentes más legendarios, Carlos Sainz (padre), que afrontará a partir del próximo 5 de enero una nueva edición del Rally Dakar en Arabia Saudí.

El piloto español encara este 2024 su decimoséptimo Dakar. Una prueba en la que su suerte ha sido dispar pero le ha permitido saborear las mieles de la victoria en 42 etapas a lo largo de su trayectoria desde su debut en 2006, acumulando tres campeonatos (2010, 2018 y 2020) y siendo venerado como un mito viviente. Sin embargo, a sus 61 años, el fin aparenta estar más cerca que nunca, y el propio Sainz ha sentido que era el momento de recordarlo.

"Es posible que pueda ser el último (Dakar), no está decidido todavía. Nadie sabe lo que pasará con mi futuro, toda la energía está en el Dakar de este año. Cuando acabe analizaré cómo ha ido, cómo de competitivo he sido. Las preguntas que uno se tiene que hacer, sobre todo, a estas alturas de mi carrera", afirmó en la presentación del proyecto de Audi para el Dakar 2024 con el "innovador" y mejorado RS Q e-tron, haciendo saltar todas las alarmas.

Desde el circuito madrileño del Jarama, Carlos Sainz no pudo confirmar su continuidad con la marca alemana a unas tres semanas de arrancar el tercer año del proyecto electrificado de Audi en el Dakar, lo que ha generado mucha especulación sobre su futuro: "Tienes que ser honesto y saber si la balanza cae del lado de volver a intentarlo. Me he ganado el derecho a que se respete cualquier decisión: seguir en otro proyecto, parar o lo que sea".

No es para menos, porque después de tantos años y de siete abandonos —el último en la anterior edición ya con el proyecto teutón— se ha ganado un merecido descanso si así lo considera, aunque la ambición por ampliar su palmarés sigue intacta. El madrileño sigue disfrutando de la exigente prueba, pero "aunque compensa, cada año cuesta más" y "requiere más esfuerzo y más trabajo".

"El día que me quede en casa os lo diré sin decepción. Hoy el día el Dakar es una carrera de velocidad y hay que dar el 'do' de pecho todos los días, es duro. Pero si sigo corriendo el Dakar, es porque creo que puedo ganarlo", manifestó con confianza en un discurso muy parecido al de otro veterano que sólo mejora con la edad y que pese a avisar también parece lejos de retirarse: Fernando Alonso.

"El deporte es un reto constante, que se renueva y va acompañado de mucho esfuerzo, dedicación y disciplina, y también tropiezos. El deportista de verdad es el que siempre se levanta y trata de buscar esa nueva oportunidad, con actitud de pensar siempre en positivo. Te pueden recordar por ser mejor o peor piloto, pero me gustaría que me recordasen por ser un tío pesado y machacón, que dio todo por conseguir los éxitos", reflexionó Sainz para terminar.