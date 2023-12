Djokovic, rotundo sobre su relación con Federer y Nadal: "No somos amigos, somos rivales"

La próxima temporada del tenis está a punto de comenzar y sus protagonistas ya se encuentran entrenando para ponerse a punto. Entre ellos, Novak Djokovic intentará volver a ganar el Open de Australia, otro Grand Slam más para su colección.

Entre unos entrenamientos y otros, el serbio ha hablado para 60 minutos, programa de la cadena americana CBS, y ha tratado algunos de los temas más polémicos de sus últimos años, como es su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

"La gente intentó tildarme de antivacunas cuando no lo soy. Yo estoy a favor de las vacunas de la misma forma que estoy a favor de la libertad de decidir", ha afirmado el número uno del mundo, que por no vacunarse se perdió varios torneos durante la pandemia.

En cuanto a su relación con Rafa Nadal y Roger Federer, con quienes formó el famoso 'Big Three', Djokovic ha hablado alto y claro: "Tengo un respeto enorme por ellos, es lo que yo puedo decir. No somos amigos porque somos rivales y no puedes compartir según qué cosas que podrían ir en tu contra. Me encantaría dentro de un tiempo poder ir a cenar con Rafa y Roger".

"Me encanta ganar. No hay duda de ello. Los récords me inspiran y motivan", afirmó 'Nole' sobre su ambición, antes de hacer un comentario que podría ser interpretado como un dardo hacia Rafa Nadal.

"Para mí es completamente normal. Ser honesto, ser auténtico y expresar lo que sientes. Sólo intento ser sincero conmigo mismo y con los demás y decir cuáles son mis metas y objetivos. Así de sencillo", explicó Djokovic.

Y es que el español, en una entrevista en Movistar+, dijo: "No siento nada cuando veo a Djokovic ganar. Sí me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia, de esto se trata el deporte. Pero no es una obsesión. No estoy frustrado por una simple razón. Que yo creo, que dentro de mis posibilidades, he hecho todo lo posible para que las cosas me fueran lo mejor posible".