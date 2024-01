"No son un delito": Buffon se sincera sobre las polémicas apuestas deportivas en Italia

Meses después de su retirada oficial como futbolista, Gianluigi Buffon sigue acaparando las miradas, aunque ahora desde otro lado. El exportero, que forma parte del staff de Luciano Spalletti en la selección italiano, habla continuamente sobre sus impresiones acerca de todo aquello que rodea el mundo del fútbol.

Charlando en el medio italiano Corriere della Sera, el exfutbolista ha dado su punto de vista sobre los problemas de la ludopatía en el fútbol, un debate que actualmente está a la orden del día en Italia después de que varios jugadores estén envueltos en una trama de apuestas.

"Es un tema muy delicado. Creo que está mal criminalizar y no hacer distinciones. Las apuestas en sí no son un delito, los propios estadios y las retransmisiones deportivas están llenos de publicidad de apps de este tipo y el Estado fomenta el juego", comenzó diciendo Buffon.

"Sin embargo, si un futbolista apuesta por el fútbol se enfrenta a castigos que con razón deben ser infligidos; pero si apuesta al voleibol, al baloncesto, a las carreras de perros... no está cometiendo ningún delito", objetó.

Buffon cree que cuando se habla de adicción al juego se pierde el punto de referencia: "La adicción al juego no es un problema de cuánto gastas, sino del tiempo que dedicas a esta actividad".

El exguardameta está seguro de que es un problema que hay que explicar desde muy temprano: "No es que si continuamente haces apuestas de 1 euro mientras pasas horas y horas delante de la app, entonces todo está bien dicen...; mientras que si alguien gasta 1 millón en una sola ocasión entonces es un adicto al juego. Podemos decir que es un idiota, está bien; pero la patología surge de la dependencia, de la continuidad con la que se hace algo".

Por último, sentenció: "No me gustan los que juzgan con una superficialidad aberrante sin saber realmente cuáles son las motivaciones. A mí también me ha pasado eso, que me difamen sin haber hecho nada".