El duro testimonio de Jenni Hermoso: del "me vi con el beso en la boca" al "atosigamiento constante" y la tristeza

Han sido meses muy difíciles para Jenni Hermoso, cuya declaración era uno de los últimos pasos en la investigación del 'caso Rubiales'. Ha sido este martes cuando la jugadora se ha personado en la Audiencia Nacional para ratificar su testimonio e insistir en que no fue consentido el beso que el expresidente de la RFEF le dio en la entrega de medallas del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

"Me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé a la tarima con mis compañeras", aseguró la máxima goleadora histórica de la selección hace unos meses ante la Fiscalía. Una durísima versión que sostuvo ante el juez Francisco de Jorge, cuando afirmó que el beso fue inesperado y en ningún momento consentido.

Además, la futbolista de Tigres aseveró que sufrió un atosigamiento "constante" en el regreso a España, tanto en el avión durante el vuelo de vuelta desde el país oceánico como en sus vacaciones en Ibiza con varias compañeras, lo que le provocó "desasosiego y tristeza".

"Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación", apuntó ya en su declaración ante la fiscal, a quien le confesó que no se había sentido respetada. "En ningún momento me podía esperar que pasara al final algo así (...) En una persona de confianza creo que nadie se esperaría que iba a usar ese momento para hacer algo así, por muy espontáneo que fuera", añadió.

El testimonio de Hermoso este martes no ha quedado ahí, pues también reconoció que se dio cuenta de la gravedad del asunto poco a poco y explicó que las primeras declaraciones que hizo poco después del partido fueron fruto de "la emoción del momento", aunque insistió en que ya entonces dejó claro que no le había gustado lo que acababa de ocurrir.

De igual forma, la máxima goleadora histórica de la selección española confirmó que ella no escribió el comunicado que la RFEF emitió en su nombre. "Haced lo que queráis", fue lo que dijo entonces al personal de la Federación pese a que no estaba de acuerdo con el contenido de la nota, tal y como ha vuelto a asegurar este martes.

La delantera española, además, ha aclarado cómo era la relación que tenía con Luis Rubiales al ser cuestionada por la defensa del expresidente de la RFEF: no mantenían una amistad aunque sí hablaban por teléfono con cierta frecuencia.

Hermoso también compareció brevemente ante la prensa a su salida de la Audiencia Nacional y señaló que su declaración ha sido "larga", así como que ahora "ya todo queda en manos de la Justicia". Por último, afirmó estar "muy bien" y sentirse "fuerte".