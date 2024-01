Después de 349 días sin competir, Rafa Nadal ha vuelto a lo grande en Brisbane. El tenista español ha ganado en dos sets 7-5 y 6-1 al austriaco Dominic Thiem y, lo más importante, ha dejado unas sensaciones maravillosas de cara a la que puede ser su última temporada.

Al término del encuentro, que ha solventado en apenas hora y media, el de Manacor quiso agradecer todo el apoyo recibido en este nuevo regreso a las pistas, esperado por todos desde hace meses.

"Es un día emocionante para mí después de uno de los años más duros. Es cierto que he tenido dudas antes del partido. Este regreso me hace sentir orgulloso tanto a mí como a mi familia y equipo", afirmó el balear.

Nadal pasa a la siguiente ronda del torneo con muy buenas sensaciones: "He jugado de una manera positiva ante un público increíble. He tenido miles de mensajes de apoyo estos meses. He echado de menos ser competitivo y jugar".

Al informarle de que ha pasado a Ivan Lendl en número de victorias (con esta el español lleva 1069, uno más que el checo), Nadal ha reconocido que "desconocía esa estadística" y solo pensaba en que estaba "encantado de poder volver a jugar mañana".