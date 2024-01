"Tengo que encontrar una solución": Djokovic, preocupado por su muñeca a pocos días del Open de Australia

Novak Djokovic arranca el 2024 con molestias. El serbio, que dio este martes el primer punto para su país ante República Checa en la United Cup, decidió renunciar al duelo de dobles para no arriesgar en exceso, teniendo en cuenta que en menos de dos semanas comienza el Open de Australia.

El número uno del mundo derrotó a Jiri Lehecka por 6-1, 6-7 y 6-1, pero vivió un gran susto cuando iba 5-0 a su favor en el tercer set. 'Nole' tuvo que ser atendido de su brazo derecho.

El tenista arrastraba molestias ya en la previa del partido. De hecho, su fisioterapeuta personal, Claudio Zimaglia, tuvo que tratarlo antes del encuentro. Sin embargo, después de la victoria decidió renunciar a esos dobles.

"Espero que no vaya a más este problema. Lo noté en el calentamiento previo al partido y recibí un tratamiento antes, durante y después del encuentro. No es la primera vez que me enfrento a algo así en mi carrera deportiva, he sabido gestionarlo y terminar bien el partido. Confío en poder recuperarme bien y estar listo para el próximo duelo", explicó al término del encuentro.

El serbio ya reza para que este problema no ponga en riesgo su participación en el Open de Australia, que comienza el próximo 14 de enero. Mientras tanto, se espera que compita ante Australia en la United Cup este miércoles.

"Obviamente, la muñeca es un poco preocupante, pero me hace ilusión contribuir a que mi país siga adelante. Enfrentarnos al anfitrión asegurará un gran ambiente en la cancha y lucharemos hasta el final", comentó.