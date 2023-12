Fabio Quartararo desvela sus problemas de ira: "Por eso trabajo con un psicólogo"

El piloto francés de MotoGP Fabio Quartararo no vive sus mejores días en la categoría reina del Mundial de motociclismo. El galo no termina de encontrar el estado de forma que le llevó a ser campeón y ha desvelado sufrir problemas de ira que trabaja ahora con un psicólogo especializado.

"Me enfado muy rápido por todo y grito, por eso trabajar junto a un entrenador mental me ha ayudado en mi día a día y también en el trato con los mecánicos. Nunca le he faltado el respeto a nadie, pero es cierto que levantar la voz no ayuda para poder comprender lo que sucede", afirmó recientemente el piloto en el podcast oficial de MotoGP.

Ducati sigue adelante mientras él, a bordo de su Yamaha, ha caído este año hasat la décima posición de la parrilla."Es importante saber identificar lo que no funciona. No es suficiente con quejarse, porque el que tiene que trabajar en la moto no sabe cómo enfocar los problemas. Es importante saber identificar los puntos débiles, ya sea en las curvas, la frenada o con el agarre. Es una de las lecciones que he aprendido y que me he permitido mantener un enfoque positivo en situaciones críticas", explicó sobre una de las claves de su trabajo mental.

"Experimentar este tipo de cosas y atravesar una nueva etapa en tu carrera deportiva es algo que te puede ayudar a mejorar", aseveró antes de dejar una reflexión final. "En los momentos más oscuros es cuando aprendemos. Cuando ganas todo va bien, pero es en los problemas cuando uno se cuestiona las cosas. Con tranquilidad se puede superar todo", zanjó al respecto.