El 'palo' de Michelin a Jorge Martín: "No invertimos millones para que nos acusen"

El Mundial de MotoGP 2023 quedó cerrado con la victoria de Bagnaia en el GP de Valencia, pero la guerra sigue abierta entre Pramac Racing, equipo de Jorge Martín, y Michelin, proveedor de neumáticos del Mundial, que no ha dudado en atizar al piloto madrileño tras el señalamiento de este a un presunto neumático defectuoso que complicó mucho sus opciones de pelear por el título.

La polémica continua desde la carrera del domingo del pasado GP de Qatar, donde Jorge Martín achacó su décimo puesto a un neumático defectuoso. Y ahora, casi un mes después, el fabricante de las gomas se ha defendido con un ataque frontal al español a través de unas contundentes declaraciones de Piero Taramasso, responsable del producto de la marca francesa en el campeonato.

"Una temporada tranquila terminó de forma agitada. Creo que muchos factores contribuyeron: el estrés de la lucha por el título, el mercado abierto de pilotos, la regulación sobre la presión de los neumáticos, la introducción de los esprint que añadieron más nervios. Luego, en Qatar, la actuación de Jorge no estuvo a la altura de las expectativas, generó controversias y discusiones", dijo Taramassso en una entrevista reciente concedida a La Gazzetta dello Sport.

Pero e italiano no se quedó ahí, pues analizó a fondo lo ocurrido en Qatar para no dejar ni una sola duda del rendimiento de su producto. "Un neumático que no funciona, no funciona en la vuelta de calentamiento y ya desde la primera vuelta te hace ir un segundo más lento. En la 4ª y 7ª vuelta Jorge tiene el mismo tiempo que Bagnaia. Se equivoca en la salida, pero recupera tres o cuatro puestos: si el neumático no funciona, no puedes hacerlo. El resto son factores de carrera que hicieron que el deterioro del neumático trasero, y luego del delantero, le llevaran finalmente a rodar un segundo más lento", afirmó antes de 'retar' a los pilotos.

"Invito a todos, pilotos, técnicos, periodistas, a venir a Francia y ver dónde y cómo los fabricamos. Hacemos un gran esfuerzo. No invertimos millones para que nos acusen. Nuestros precios son más caros, pero la calidad de Michelin es superior a la de sus competidores. A menudo las críticas son infundadas, se oye hablar de conspiraciones, de neumáticos defectuosos regalados a propósito... es absurdo", zanjó ante unas declaraciones que han contado con réplica.

La contundente respuesta de Pramac Racing

El razonamiento de Piero Taramasso no ha sentado nada bien en las oficinas del equipo subcampeón, y la respuesta de su director Gino Borsoi no ha tardado en salir a la luz en un artículo reciente del Diario AS en el que asevera que esperan un análisis más completo por parte de Michelin sobre el neumático que presumiblemente le costó el Mundial a Jorge.

"No quiero comentar cosas que a lo mejor aún no hemos descubierto, pero Martín, el día anterior, ganó una carrera, y la ganó como la ganó... Centrándonos en la carrera de Qatar, fue una carrera muy extraña, lejos del nivel de potencial de Jorge. Se hizo un análisis por parte de Pramac y de Ducati, resultando que, en cuanto a conducción y puesta a punto de la moto, no había ningún error ni ningún problema", comenzó su respuesta a Taramasso.

A Martín no se le olvidó pilotar, por presión, de un día para otro

"Quiero pensar que no apunta directamente el dedo sobre Jorge, porque él es inteligente, y que no dice que Jorge no ha hecho bien su trabajo", dijo tratando de quitar hierro a sus declaraciones antes de lanzar un órdago al representante de Michelin. "También tengo que decir que a día de hoy aún estamos esperando una respuesta por parte de Michelin de un análisis más completo", aseveró.

Por último, Borsoi descartó cualquier teoría de "conspiración", pero fue claro y contundente en la defensa de su piloto. "A Martín no se le olvidó por presión, desde luego, pilotar de un día para otro el domingo de Qatar. Cuando un piloto como él termina undécimo es porque ha pasado algo. Taramasso, insisto, es muy inteligente y sabe que este resultado no es fruto de una mala prestación o inferior respecto a otras carreras por parte de Jorge. No puede ganar el sábado y hacer undécimo al día siguiente con la misma puesta a punto de moto. Es imposible", zanjó en una guerra de argumentos que parece que puede traer cola.