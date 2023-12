La dura confesión de la mujer de Schumacher sobre el día del trágico accidente: "Él no quería ir a la nieve"

Este viernes se cumplen diez años del trágico accidente que cambió la vida de Michael Schumacher. El 29 de diciembre de 2013, mientras se encontraba esquiando en la estación de Méribel, en los Alpes Franceses, el 'Káiser' cayó y se golpeó la cabeza con una roca cuando intenta ayudar a un amigo. Desde entonces, poco se sabe de su estado de salud.

Todo sucedió tan solo un año después de retirarse de la Fórmula 1, a la que estuvo enganchada durante 16 años. Después de enfrentarse además a otros deportes extremos, el alemán parecía ser inmortal e imbatible, pero este accidente cambió drásticamente su vida.

Sobre aquel día habla su mujer en Schumacher, el documental de Netflix sobre la vida del Káiser que fue publicado en 2021. En él hace una dura confesión sobre aquel día que podría haber evitado lo ocurrido.

"Él no quería ir a la nieve sino a Dubái. Me dijo que la nieve no era ideal, que podríamos volar a Dubái y hacer paracaidismo", reconoce Corinna en ese documental de 2021, a la vez que identifica el accidente como "mala suerte".

El destino quiso que el heptacampeón de Fórmula 1 y su familia acudieran a Méribel para esquiar y, posteriormente, sufrir esa caídad que le golpeó con la roca.

Lo que ocurrió aquel día echó por tierra el pensamiento que tenía Corinna sobre su marido. "Siempre habíamos superado sus carreras de forma segura. Por eso estaba segura de que tenía algunos ángeles de la guarda que lo estaban vigilando. No sé si es solo una especie de muro protector que uno mismo levanta o si es porque es de alguna manera nos volvemos ingenuos, pero simplemente nunca se me ocurrió que algo podría sucederle a Michael", confesó que creía, una idea que finalmente no se cumplió.