Ángel María Villar, expresidente de la RFEF, sobre el 'caso Rubiales': "No estuvo afortunado, pero hubo una exageración"

Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido protagonista en las últimas horas tras realizar una entrevista donde fue preguntado por la situación actual de la RFEF y, sobre todo, por la actuación de Luis Rubiales en la final del Mundial femenino celebrado en Australia y Nueva Zelanda.

"Las actuaciones del señor Rubiales en ese momento no fueron afortunadas, creo que hubo una exageración también en la manifestación externa de esos dos acontecimientos. No estuvo afortunado y me gustaría, en el sufrimiento, poderle ayudar porque yo estuve en una situación similar. Me gustaría que él la superase y estuviese feliz", declaró Villar ante los micrófonos de UD Radio, emisora oficial de Las Palmas.

Asimismo, el expresidente reconoció el gran trabajo de la RFEF para salir de "ciertos problemas" y recalcó la importancia de elegir a un buen "presidente": "Poco a poco ha sabido superarlos. Ahora están en una situación importante, que es elegir a un presidente para los próximos cuatro años. Espero que elijan al que más cualidades tenga".

"El nuevo presidente debe tener muy claro que hay que tener sacrificio personal, estar fuera de tu familia y debe de saber que le van a ejercitar dos o tres acciones criminales haga lo que haga, aunque no haga nada...", añadió. Además, insistió que 'la nueva cabeza visible' de la RFEF deberá de tener una gran capacidad de "comprensión", de estar preparado "para viajar" y "hacer mucho caso a la gente cercana a él".

Ángel María Villar también tuvo palabras de reconocimiento para Pedro Rocha, actual presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol, y de su forma de afrontar el importante cargo en un momento delicado: "Tengo que felicitarlo. No ha querido nadie ser presidente y él lo ha asumido. Tiene que hacer una reflexión propia, para saber si está preparado para todo lo que he dicho".

Por último, mencionó a otro de los candidatos a la presidencia de la RFEF, Carlos Herrera. "Tiene una cualidad muy bien ganada por su profesión, pero también le diría que reflexione, aunque sepa cosas de gestión. Es muy importante que sepa todas las cosas de esta gran familia llamada fútbol", finalizó.