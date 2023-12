LaLiga y la UEFA exigen al TJUE que rectifique su comunicado sobre la Superliga

Europa Press via Getty Images

Javier Tebas, presidente de LaLiga, subraya que el comunicado de prensa enviado por Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras la sentencia emitida el pasado 21 de diciembre sobre las reglas FIFA y UEFA para la aprobación de competiciones de clubes son contrarias al derecho europeo.

Tebas, en un comunicado, critica la redacción del comunicado de prensa oficial publicado poco después de leerse la sentencia porque la trascendencia e influencia en los medios de comunicación "provocó una innegable malinterpretación de éstos sobre el verdadero sentido jurídico de la sentencia".

El presidente de LaLiga indica que "el servicio de prensa no es el portavoz del tribunal", aunque recuerda que el objetivo de los comunicados "es conocer rápidamente los puntos fundamentales de las sentencias".

"Lamento tener que constatar que el comunicado relativo al asunto European Superleague Company" dista mucho de cumplir "con la exactitud" que se requiere en un comunicado de prensa oficial "sobre todo en asuntos que despiertan un gran interés" entre los profesionales.

Según Tebas, la nota emitida no se corresponde con la realidad. "Todo ello es una práctica contraria a los más elementales códigos deontológicos del periodismo y la comunicación", señala.

En primer lugar, "el comunicado de prensa afirma en su titular que la FIFA y la UEFA 'violan el derecho de la Unión' y más adelante que "abusan de su posición dominante". "Tales afirmaciones contradicen no solo los Fundamentos de Derecho de la sentencia, sino incluso su parte dispositiva según cuyo punto 3º del régimen estatutario de autorización previa de competiciones de fútbol de clubes y el control de estas, so pena de sanciones, pueden acogerse a una excepción de la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 101, o considerarse justificadas a la luz del artículo 102 TFUE si se demuestra mediante argumentos y pruebas que concurren todos los requisitos exigidos para ello".

Es decir, "el comunicado de prensa oficial del TJUE sobre el que los medios basaron sus informaciones contenía un titular erróneo que llevó a confusión a los periodistas y demás ciudadanos".

Además, el repetido comunicado "no incluye entre sus 'explicaciones' que corresponda al juez nacional valorar tal justificación, que como se sabe ha aportado con todo detalle Laliga".

"Las informaciones relativas a la sentencia publicadas en los medios de comunicación, la mayoría de las cuales se refieren al comunicado de prensa, para constatar que prácticamente ninguno de ellos ha entendido el efecto práctico de dicha sentencia, más bien al contrario, están informando en un sentido equivocado al que realmente expresa la sentencia", añade el comunicado enviado por LaLiga.

Tebas, en la nota, emplaza a una rectificación. "Para que corrija tanto las citadas afirmaciones erróneas en su comunicado de prensa n° 203/23, haciendo constar su modificación de forma proactiva con los medios de comunicación, como las explicaciones que en adelante pueda facilitar a los profesionales de los medios de comunicación".

La UEFA, también en contra

El medio británico The Times afirma que la UEFA también ha exigido una modificación en ese comunicado de prensa pues cree que el fallo judicial no valida la Superliga y el escrito es "inexacto" y "contradice la sentencia".

"Los comunicados de prensa del TJUE deben reflejar al menos fielmente el contenido real de la sentencia. Si bien apreciamos que los comunicados de prensa no vinculan al tribunal, son el punto focal de la atención de los medios en casos de alto perfil, y dañan la percepción y reputación de la UEFA, dada la extrema gravedad del asunto", expone en la carta enviada al TJUE.

La Superliga responde

El comunicado de la UEFA pilló por sorpresa a la Superliga, que apunta que "no escucha a la Justicia" y "no entiende que su monopolio ha acabado y que sus privilegios no tienen cabida en la Europa de las libertades".

"La Justicia se lo ha dicho muy claro y no ofrece dudas: ya no puede amenazar ni sancionar a los clubes que quieran promover competiciones alternativas. Y ahora siguen presionando a los clubes y sorprendentemente al propio TJUE", asegura.