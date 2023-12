El enganchón de Axel Torres con el CEO de la Superliga: "¿Usted se ríe de nosotros?"

La meritocracia sigue siendo el punto más polémico del nuevo formato de la Superliga, pues los equipos más pequeños que firmasen un gran curso temporada en sus ligas domésticas no accederían a la 'Primera División' europea, sino a la categoría más baja. Esa cuestión ha causado este jueves un ferviente debate entre el CEO de la competición, Bernd Reichart, y el periodista Axel Torres. "¿Usted se ríe de nosotros?", le ha llegado a preguntar el catalán en los micrófonos de Cadena SER.

Después de que el director general de A22 Sports, promotora de la Superliga, confirmase que aunque este curso el Girona ganase la Liga, el próximo año accedería a la 'Blue League', equivalente a la Tercera División y no a la máxima categoría, Torres ha querido saber por qué equipos en la misma situación querrían participar en dicha competición sin el premio de competir en la División más alta.

"Es evidente que estos equipos estarán más cómodos en un sistema en el que si hacen una magnífica temporada ya el año siguiente disputan la máxima competición continental", ha opinado el periodista, algo con lo que el alemán ha discrepado.

Reichart, que ha apuntado que ha mantenido conversaciones con muchos clubes en el último año y medio, ha explicado que estos equipos no quieren "la lotería de entrar una vez, jugar seis partidos, irse a casa y no poder realmente dar un paso substancial hacia delante", sino que buscan "cierta estabilidad en un entorno donde compiten entre ellos a mejor nivel europeo y donde pueden revalidar y crecer de forma sana".

En este sentido, el empresario ha señalado al Union Berlin como el "perfecto ejemplo" de ello, pues ha considerado que para el conjunto alemán "la Champions no era una oportunidad, era casi más bien un castigo" habida cuenta de que "ahora está en una peor situación que si hubiera, paso a paso, consolidado su crecimiento".

Ha sido entonces cuando Axel Torres le ha preguntado a Reichart si eso se lo ha preguntado a la afición de dicho equipo: "¿A usted le parece que los hinchas creen que la Champions ha sido un castigo para el Union Berlin? Las escenas eran de celebración, de festejo, incluso perdiendo".

"Sí, he estado en los dos partidos en Berlín, he hablado con muchísima gente", le ha contestado el director general de A22 Sports. "Y la gente le ha dicho a usted que era un castigo jugar la Champions League... ¿usted se ríe de nosotros, verdad?", le ha preguntado, visiblemente enfadado, el periodista.

La respuesta de Reichart, citando a "directivos y aficionados del Union Berlin", ha sido clara. "Me han dicho que era precioso", ha reconocido, hablando del ambiente en el estado, "pero dicen, y le ha pasado a muchos clubes, que 'no hemos podido ahora dar un paso adelante, no hemos podido, ni querido, ni hubiera sido responsable invertir en nuestra plantilla solo para los seis partidos en Champions que nos ha tocado, y entrar en una competición que nos puede dar la posibilidad de revalidar nuestra presencia en Europa nos hubiera dado otra oportunidad".