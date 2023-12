¿Quién tiene la pegada más fuerte de la UFC?

En términos objetivos, los pegadores más fuertes de UFC están en los pesos pesados. Ahora bien, determinar exactamente quién es el más fuerte de ellos no es tarea fácil. Si atendemos al historial de victorias y nocauts hay tres luchadores que destacan por méritos propios, uno es Francis Ngannou, otro es Sergei Pavlovich y el tercero es Tom Aspinall.

Ngannou, ex campeón del peso pesado de UFC, es, probablemente, la última persona en el mundo de la que te gustaría recibir un puñetazo o una patada. Se trata de un luchador de casi dos metros que monta una musculatura fuera de lo normal que muchas veces carga los golpes con todo su peso. Un buen ejemplo de esto es el upper que le colocó a Alistar Overeem.

5 years ago today, Francis Ngannou destroyed Alistair Overeem

pic.twitter.com/IjN3RXFt1d — MMA Mania (@mmamania) December 2, 2022

Pavlovich, por su parte, tiene un récord de 18-2 y, de sus 18 victorias, 15 vienen por KO. Es un tipo que ha noqueado, entre otros, a Tai Tuivasa y Derrick Lewis (cuya pegada también da miedo). Es un luchador muy preciso en su golpeo y con gran puntería para alcanzar el mentón de sus rivales.

En cuanto a Tom Aspinall, por su aspecto nadie diría que es uno de los pegadores más fuertes de UFC pero sus números son demoledores. De sus 14 peleas ganadas 11 vienen por KO, incluyendo el que le endosó al propio Pavlovich. Lo dicho, puede que no sea el más musculoso pero tiene una gran calidad técnica que le hace un pegador muy fuerte.

De todas formas, que los pesos pesados sean quienes tienen más potencia de fuego no quiere decir que en otras divisiones no haya luchadores y luchadoras con una pegada brutal. No nos olvidemos de Justin Gaethje en el peso ligero o de la ex campeona Amanda Nunes, que noqueó a la todopoderosa Cris Cyborg.