El conmovedor spot navideño del Atleti con guiño al Madrid... que no ha sentado bien a muchos aficionados rojiblancos

Como acostumbra a hacer cada año por estas fechas, el Atlético de Madrid ha lanzado este viernes a pocos días de Navidad su ya clásico anuncio celebrando las fiestas. Todo ello, además, mientras ensalza como es el caso aquí los valores de los que presume y se jacta su afición, y de los que procura hacer gala el club precisamente con iniciativas como esta.

Sin embargo, este año han tomado una decisión creativa que ha dividido a sus seguidores. La historia que cuenta el spot es enternecedora y capta a las mil maravillas lo que la entidad considera que son sus principios, y lo que el club cree que sus aficionados pretenden transmitir cuando recurren a esas frases hechas como "orgullosos de no ser como vosotros" o "no lo pueden entender", pero a muchos no ha terminado de convencerles, especialmente en redes sociales.

La pieza audiovisual nos cuenta el encuentro fortuito entre un taxista del Atleti y un anciano que se encuentra parado y desorientado en mitad de la nada en plena noche. El taxista le ofrece ayuda, ya que el señor mayor insiste en que el descampado donde se halla es su casa pero es reticente a prestarle su documentación, hasta que logra convencerle y emprenden el camino juntos hacia su verdadera residencia.

Feliz y rojiblanca Navidad ❤️🤍 pic.twitter.com/TbGLiW8qk4 — Atlético de Madrid (@Atleti) December 22, 2023

Como se puede leer entre líneas, el anciano padece algún tipo de enfermedad o trastorno neurodegenerativo (demencia o Alzheimer), pero tras dos intentos de establecer conversación, el taxista logra hacerle sentir cómodo y seguro tras preguntarle sobre el partido de ayer. Ahí es cuando el hombre mayor comienza a hablar de Di Stéfano, un claro guiño al eterno rival, y el taxista decide seguirle la corriente.

Finalmente llegan a su verdadero hogar, donde la preocupación de la hija del anciano vuelve a demostrar que se encontraba extraviado en pleno invierno en un lugar desconocido, y el taxista se marcha. Ahí es cuando vuelve a sacar de la guantera del vehículo un banderín con el escudo (el antiguo, el de siempre) del Atleti para colgarlo en su retrovisor después de haberlo escondido por deferencia al anciano.

"Por encima del Atleti... están los valores del Atleti", concluye con ese eslogan el anuncio, felicitando la Navidad a todos los indios. No obstante, es ese detalle de esconder el escudo —un gran gesto para hacer sentir al señor mayor más seguro—, sumado a la mención y reconocimiento a la mayor leyenda madridista (el anciano habla maravillas de Don Alfredo), lo que ha molestado a muchos atléticos, unidos en una crítica común: "Por encima del Atleti no hay nada ni nadie".

Más allá de ese detalle, y analizando el vídeo en profundidad, muchas otras críticas son inexcusables y no representan ni los valores que ensalza el clip, ni aquellos de los que presumen muchos de esos colchoneros que han buscado polémica. Algunos, sin ir más lejos, reconocen que dejarían tirado al anciano a la intemperie nada más oír hablar de Di Stéfano, aunque muchos otros colchoneros les han reprendido sin miramientos en redes sociales.