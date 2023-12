"Sabía que me iba a mandar a putearme": Milei carga contra Riquelme por los insultos hacia él en La Bombonera

La reciente llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina está poniendo el país patas arriba, también en lo que al ámbito futbolístico se refiere. En las medidas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciadas abría la posibilidad a que los clubes "puedan convertirse en sociedades anónimas, si así lo quisieran".

Sin embargo, no es lo único que ha hecho en referencia al mundo del fútbol, puesto que también ha atacado ahora a Juan Román Riquelme, nuevo presidente de Boca, a través de unas declaraciones en Radio Rivadavia.

El nuevo presidente de Argentina acudió a La Bombonera a votar en las elecciones del club xeneize apoyando la candidatura de Andrés Ibarra, la rival de Riquelme. Allí, a pesar de ir encapuchado, fue increpado e insultado por parte de los aficionados.

Tras lo ocurrido, Milei aseguró que esos insultos fueron culpa de Riquelme: "Nosotros teníamos información. Yo sabía por dónde iba el resultado, pero fui por una cuestión de batalla cultural. No solo fui sabiendo que iba a ganar Riquelme, sino también sabiendo que me iba a mandar a escrachar. Me putearon 20 personas".

Además, añadió: "Sabía que eso iba a pasar, que iba a mandar gente a putearme. ¿Me tengo que dejar intimidar por un conjunto de patoteros?". E insistió en que iba a votar a Macri porque "en la vida hay que ser leal" y él "tuvo un gesto desinteresado" para ayudar al presidente anteriormente.