El monumental enfado de Luis García Plaza, entrenador del Alavés, tras el gol 'in extremis' del Real Madrid

El tiempo pasaba en el partido del Real Madrid ante el Alavés y los blancos, poco a poco, veían como se les escapaba la oportunidad de volver a ser líderes de LaLiga tras el tropiezo del Girona. Sin embargo, en el minuto 92 apareció Lucas Vázquez para poner el 0-1 definitivo.

En una jugada a balón parado, Toni Kroos se la puso a su compañero, que remató completamente solo, lo que desató un monumental enfado de Luis García Plaza, entrenador del Alavés, que vio como su equipo, rozando el descenso, perdía un punto muy importante.

Tal y como captaron las cámaras de DAZN, el técnico babazorro se volvió hacia su banquillo, dio un par de patadas a la nevera, cogió a uno de sus hombres para zarandearlo, se quitó con rabia el abrigo y terminó enrabietándose aún más en su asiento.

Al término del partido, Luis García Plaza dejó claro que seguía bastante cabreado: "No me apetece hablar, pero tengo que cumplir con esto. Teníamos que haber mandado el balón allí (dijo, señalando al otro campo) y se acaba. Y luego remata un jugador sólo. Estoy más enfadado con esto que con haber estado romos con el balón. No nos puede rematar Lucas sólo. Hay que saber jugar a esto".

Quien también habló sobre l ocurrido en el terreno de juego fue Sivera, guardameta del conjunto babazorro. "Nos ha venido mal la expulsión. Nos complicábamos la vida arriba, no hemos sabido jugar el partido. Se nos escapa un punto que contra el Real Madrid es positivo", afirmó.

Su compañero Abde Rebbach explicó: "Una lástima porque se nos fue en un córner en los últimos minutos. Nos vamos cabizbajos, pero contentos por el trabajo".

"Sensación muy mala por cómo hemos perdido. No lo hemos merecido. Ellos no han tenido casi ocasiones. Con un jugador más, en una acción de estrategia... Fallo de concentración, esas cosas no las podemos permitir", sentenció Luis Rioja.