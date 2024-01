La edición de 2024 del Rally Dakar ya calienta motores. Entre este viernes 5 de enero y el 19 del mismo mes, los pilotos más aventureros del planeta se enfrentarán al páramo saudí en doce devastadoras etapas que coronarán a los reyes del desierto.

En la categoría de motos, más de 140 participantes lucharán por la victoria. Lorenzo Santolino y Javi Vega, pilotos patrocinados por Pont Grup, ya están en Arabia Saudí, desde Año Nuevo. Santolino es la gran apuesta de la marca Sherco, mientras que Vega compite 'a la antigua': sin mecánicos o equipo de apoyo.

¿Cómo afrontáis este Dakar en relación a otros años?Lorenzo Santolino: Para mí no cambia mucho, ya que sigo un poco en la misma línea. Hemos trabajado en mejorar la moto y mejorar algunas cositas de la preparación física. La idea es la misma de otros años, intentar estar en el top 5 final y quizá alguna etapa en el top 3. Son un poco los objetivos del año pasado.

​Javi Vega: Para mí tampoco cambia mucho, porque sigo en la categoría Original, lo que pasa es que no me dejan puntuar, pero voy a ir sin mecánicos, sin asistencia, pero sí que es verdad que puntuando para scratch.

Habéis intentado mejorar la moto, en fiabilidad y esta temporada ya has competido en Marruecos, Turquía o la Baja Aragón, ¿has notado una mejoría que permita un salto adelante?L.S.: Sí, yo creo que ha sido positivo. Hemos estado centrados en la evolución de la moto, hemos hecho más test y no hemos ido a todas las carreras del mundial para aprovechar todas las energías del equipo en estos tests, y la verdad es que ha mejorado bastante la suspensión, también hemos 'fiabilizado' algunas partes del motor... De momento somos optimistas, las cosas han ido bien y el Rally de Marruecos nos ha valido para compararnos con los otros pilotos del Dakar. Buenas sensaciones y buenos resultados, así que estamos un poquito más cerca.

El objetivo sigue siendo el top 5, ¿pero existen realmente posibilidades de ganar?L.S.: Opciones siempre hay, pero las posibilidades son más bajas. También es una cosa bonita del Dakar, de repente puede haber un giro de un día para otro, ya que puede haber problemas mecánicos, de navegación, que haya una tormenta y lo gestiones mejor o peor... Digamos que hay muchas cosas que no puedes controlar y depende de lo que pase y cómo lo gestiones puedes sacarle partido. A priori, estar en el top 5 es viable, y probable si todo va bien. Ganar el Dakar no es lo que está en mis planes pero si se pone a tiro vamos a ir a por ello (risas).

​J.V.: Es lo que dice Loren, a lo mejor él no tiene la moto más rápida pero si tiene un poco de suerte pueden pasar muchas cosas. Por mi parte, en mi categoría podría luchar por un podio, pero como no va a ser posible porque no puedo puntuar, estar en un top 30 estaría bien.

El año pasado segundo... A pesar de no poder puntuar, entiendo que tendrás en la cabeza la clasificación de Original para saber cómo quedarías...J.V.: Está claro que en Original lo puedo hacer bien. Si no me caigo, si no rompo la moto y todo va como el año pasado puedo estar ahí. Aunque no sea oficial la clasificatoria, sí que me veo.

El público más generalista del Dakar piensa lo primero en los coches. ¿Cuáles son los argumentos para que el espectador esté más pendiente de las motos?L.S.: Yo creo que en motos pueden vivir más desde dentro la carrera. Lo que vaya a pasar es menos predecible, hay muchos más pilotos que pueden ganar, y luego está el lado de la aventura, que un aficionado puede disfrutarla más fijándose en una moto que en un coche, tanto en preparación como en nivel de dureza.

​J.V.: ¿Tú crees que el público sigue más los coches que las motos?

Por lo que percibo, sí. ¿A lo mejor viene de Carlos Sainz o Fernando Alonso hace un par de años?J.V.: Yo creo que el tirón de los coches es Carlos Sainz, que en España todo el mundo le quiere, pero hay que pensar que en motos cada vez hay más españoles.

Hablando de Carlos Sainz, se comenta que este puede ser su último año, ¿se vive desde dentro un ambiente diferente cuando una leyenda de este calibre puede retirarse?L.S.: Yo no sé si va a ser su último año, lo dudo. Solo espero si se retira, la atención que él tiene recaiga en otros.

​J.V.: Al final que esté Carlos Sainz para nosotros es bueno, porque le da repercusión a la marca Dakar. Es un poco como cuando vino Fernando Alonso, a nosotros nos da visibilidad.

Habéis compartido Dakar con Fernando Alonso. ¿Cómo lo vivisteis aquel año?J.V.: Somos (Javi y su pareja, Sara García) amigos de Marc Coma, que era su 'mochilero', por lo que pudimos estar con él. Le vi más cercano de lo que parece, interesándose por el Dakar, que es una modalidad que él nunca había hecho. Era como una esponja, intentando asimilar todos los conceptos para algún día poder volver, que yo creo que Alonso va a volver al Dakar.

¿Habría otros pilotos de Fórmula 1 a quienes os gustaría ver en el Dakar?L.S.: Cualquier gran nombre del mundo del motor que venga va a ser bueno para la marca Dakar y para todos los que participamos. Sería un placer que viniera, por ejemplo, Räikkönen.

​J.V.: Hace un par de años estuvo Petrucci, que ganó una etapa y todo. Él venia de velocidad y tenía otro concepto. Ganaba etapas pero el Dakar son muchos días.

Para los que llegan de otras disciplinas, ¿qué es lo más difícil que se encuentran cuando llegan al Dakar?L.S.: Por un lado la navegación, aunque sí que es verdad que en coches tienes copiloto, y por otro lado entender el ritmo. El ritmo es lo más difícil, ya que hay muchas trampas que quizás sin experiencia no las sabes leer y te pueden jugar una mala pasada. Cada vez llevas más velocidad y confianza. Puedes no percibir las dunas cortadas o escalones, o las zonas pedregosas, y ahí es donde te puedes hacer daño o tener un accidente fuerte.

Vosotros tenéis que estar pendientes de mil cosas: la navegación, el entorno, lo que haya alrededor, otros pilotos... ¿Es muy complicado de aprender? ¿Cómo lo gestionáis ahora?J.V.: Al principio el entorno y los otros pilotos tienen que desaparecer. Tienes que estar centrado en la navegación y saber cuándo puedes acelerar y cuándo no. Es verdad que cuando estás leyendo el roadbook no puedes ir como un loco. O haces una cosa o la otra. Entiendes un poco el camino y ya sabes cuándo puedes apretar. Si llevaras todo el rato tu mejor ritmo, te perderías. Hay que saber navegar y aflojar un poco para no perderse.

​L.S.: La navegación tiene que ser una acción más, igual que cuando vas a cambiar de marcha, no piensas. Es un protocolo que tienes automatizado, y tienes que ser capaz de retener toda la información en esos pocos momentos en los que contrastas la información con el roadbook. Cuando empiezas tienes que bajar muchísimo el ritmo, así que se trata de ir subiendo el ritmo para ir rápido a la vez que navegas.

La gran novedad de esta edición y de lo que más ganas tenemos todos es de la crono de 48 horas. ¿Le tenéis ganas y expectativas o un poco de miedo a cómo pueda ser esta etapa nueva?L.S.: Al final las cosas nuevas dan un poco de respeto porque no sabes lo que afrontas. No nos han dado mucha información específica más allá de que va a haber ocho vivacs. Nos hace pensar que va a ser una jornada muy larga, sobre todo las primeras horas, y a la hora de dormir estaremos con lo básico. Yo creo que va a ser dura.

​J.V.: Es un poco como el año pasado que nos metieron en el 'Empty Quarter'. Aquello fueron menos kilómetros, así que va a ser duro. No me dan miedo las 48 horas, sino que al día siguiente hay que coger un avión a 800 kilómetros y me da miedo lo que tarden las motos en llegar, porque en el día de descanso nosotros aprovechamos para desguazar la moto y montarla de nuevo, y si la moto te llega a las 5 de la tarde, pues la hemos 'liao'.

En ese tipo de etapas, ¿cómo es pasar la noche en un vivac perdido del mundo con los otros pilotos que hayan llegado a ese punto?L.S.: En mi caso cambia bastante. Por suerte tengo una furgoneta camperizada, puedo dormir en un colchón, tengo calefacción y aire acondicionado... Sin ser un súper lujo tengo las mejores condiciones, y de dormir ahí a una tienda de campaña en el suelo, obviamente no es lo mismo. Por suerte solo son dos días y el resto podré descansar bien.

​J.V.: Para mí es el día a día (risas). Yo sí que estoy en tienda de campaña con un colchoncillo pequeño. Es un día más, e incluso si tienes suerte de que te dan un colchón o algo, se puede estar incluso mejor que en la tienda de campaña.

En los últimos años, vuestra situación personal ha cambiado: Lorenzo con un hijo de año y medio, Javi casado... ¿El Dakar se vive diferente con respecto a los primeros años, en los que quizá había menos preocupaciones?L.S.: En mi caso no. He escuchado a gente que dice que te cambia la manera de pensar, o la manera de afrontar las carreras, o los riesgos que tomas. En mi caso no me ha afectado, creo que lo más inteligente es prepararse para minimizar los riesgos de caída y estar fuerte, que es lo que me va a llevar a estar más cerca de la familia, más que ir con una mentalidad de miedo o de respeto. Cuando llegue ese momento, será el momento de parar.

​J.V.: Para mí es igual. Al final soy un piloto amateur que los lunes tiene que ir a trabajar, entonces sí que voy con el chip de 'cuidado, que eres autónomo', pero eso es igual ahora que en el primer Dakar.