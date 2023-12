El lapsus de Ancelotti que enloquece a las redes: "Tchouaméninga"

Desde que se confirmase que la grave lesión de David Alaba deja en cuadro la defensa del Real Madrid para afrontar la segunda parte de la temporada, la gran pregunta ha sido qué hará el conjunto blanco para suplir la baja del central austriaco. Respondiendo a esa cuestión estaba Carlo Ancelotti cuando ha tenido un lapsus que ha tardado muy poco en hacerse viral en las redes sociales.

Y es que el italiano ha mezclado el nombre de dos de sus jugadores, Aurélien Tchouaméni —que tiene muchas opciones de repetir como central como ya hiciese ante Osasuna— y Eduardo Camavinga, para terminar diciendo "Tchouaméninga", lo que ha despertado su propia risa mientras se tapaba la cara con las manos, y la de toda la sala de prensa.

"A Tchouaméni no le gusta jugar de central, como a Camavinga no le gusta de lateral. Él está convencido de que si hay una emergencia, va a jugar de central; pero su futuro en el Real Madrid es como pivote", ha dicho finalmente una vez se ha repuesto.

Ancelotti, además, también ha valorado la posibilidad de que un refuerzo llegue en enero: "No te digo si me gustaría o no fichar a alguien, te digo que lo vamos a pensar, juntos, para tomar la mejor decisión para la plantilla".

"No es el momento de dar nombres. Si hay una posibilidad que pensamos que es una buena decisión para el club la vamos a hacer. Tenemos el tiempo para pensarlo", ha añadido también sobre recuperar a Rafa Marín, cedido en el Alavés, en el mercado de invierno.