Muchos enemigos y pocos aliados para la Superliga antes de la sentencia definitiva

"Doce de los principales clubes de fútbol europeos se han reunido hoy para anunciar que han acordado establecer una nueva competición intersemanal, la Superliga, gobernada por sus Clubes Fundadores". Así se presentó al mundo la competición que hizo temblar los cimientos del fútbol europeo y cuyo futuro depende de la sentencia que emita este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Entonces Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter de Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham conformaban la Superliga. Hoy ya solo quedan dos en su lucha contra el mundo, Barça y Madrid. Porque son más las voces que se han alzado contra ella que aquellas que la han abrazado.

Las últimas críticas al proyecto

La última ha sido la de Karl-Heinz Rummenigge, leyenda del Bayern de Munich y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA como representante de la ECA, que ha opinado sobre cómo afectaría a las ligas nacionales: "La Serie A se convertiría en Serie B y la Bundesliga en segunda división".

"¿Saben por qué? Para perjudicar a la Premier, que cobra más simplemente porque es mejor. Sobre todo los españoles: querían perjudicarla y se inventaron este torneo", ha añadido el exfutbolista, que cree que "en caso de crearse no llegaría muy lejos" porque "ingleses, alemanes y franceses nunca participarían".

El pasado viernes fue el turno de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que publicó un tuit en respuesta al comunicado de A22, empresa promotora de la Superliga. "Estos días estaremos expuestos a un relato interesado sobre la Superliga, tanto en medios audiovisuales como escritos, e incluso a conclusiones sesgadas respecto a la sentencia del TJUE", escribió el dirigente, que un día más tarde volvió a pronunciarse.

"No han contactado realmente a ningún club [en diciembre de 2023, con el nuevo formato de competición], no es una competición abierta, ni democrática, además perjudica a las ligas nacionales...", añadió Tebas. "El fútbol no quería la Superliga de abril 2021, y tampoco la mentirosa de diciembre 2023", concluyó su mensaje.

La ECA de Al-Khelaifi y la UEFA de Ceferin

El pasado mes de septiembre el presidente del PSG y de la ECA, Nasser Al-Khelaifi, consideró que "la Superliga es una broma ahora mismo", con Barça y Real Madrid como únicos integrantes. "Trabajamos por el bien colectivo y muchos de nosotros podríamos haber elegido de otra manera", añadió. Además, el qatarí elogió la actuación de la UEFA, que desde su punto de vista "hizo un gran trabajo al detener la Superliga".

El presidente del organismo rector del fútbol europeo, Alexander Ceferin, se pronunció por última vez sobre la nueva competición el pasado mes de abril, cuando calificó de "cárteles por encima de la meritocracia y la democracia" al proyecto de la Superliga, para el que "el dinero está por encima de los títulos" pese a que "dicen que quieren salvar el fútbol".

El Estrella Roja se pasa... y Barça y Madrid la esperan

El Estrella Roja, un clásico europeo, se desmarcó por completo del proyecto de la Superliga: "Como antiguo campeón de Europa [en 1991], el club ve su futuro competitivo en Europa sólo y exclusivamente dentro de las competiciones de la UEFA", anunció.

Desde Barcelona, por otro lado, el mensaje es radicalmente opuesto. El presidente culé, Joan Laporta, señaló este lunes que "en uno o dos años podríamos tener la Superliga funcionando". Se atrevió incluso a hablar sobre un posible acuerdo con la UEFA si la sentencia es favorable a la Superliga: "Debe tener la oportunidad de participar". Mientras, Xavi Hernández se mostró "expectante por ver lo que se decide" al respecto.

"Todos estamos esperando esta decisión, que puede ser importante para el fútbol europeo y después ver lo que puede pasar", ha asegurado este miércoles el técnico madridista, Carlo Ancelotti, que hace unos días ya había apuntado a que la sentencia podría "cambiar la historia del fútbol actual".

Muchos enemigos y pocos aliados para una nueva competición, la Superliga, que a partir de mañana podría nacer definitivamente... o morir en la orilla.