Rufián ve posible un España - Cataluña o un España - País Vasco: "Si lo quieren y se constituyen en equipos nacionales..."

"Si Cataluña y Euskadi lo quieren y se constituyen en equipos nacionales, no pasa nada", ha señalado Gabriel Rufián sobre si cree posible ver un partido en el que la selección española tenga como rival a la catalana o la vasca, después de que haya sido aprobada la proposición de ley para eliminar la obligatoriedad de los deportistas a acudir con las selecciones nacionales.

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso cree que "depende de la fuerza [política o deportiva], no del tiempo" que ocurra, explica en una entrevista en Relevo. De la misma manera que considera igual de respetable el hecho de pudiese haber otra fuerzas que "impiden las selecciones nacionales de otros países".

En este sentido, ha matizado que "si Cataluña y Euskadi lo quieren y se constituyen en equipos nacionales, no pasa nada", ya que piensa que "tendría más problemas el seleccionador catalán que el español" a la hora de armar su equipo "por querer ganar, por recursos y medios".

Rufián ha insistido en que su grupo político defiende que País Vasco y Cataluña puedan tener sus propias selecciones "siempre y cuando lo quieran", y asevera que "no hay que tener miedo" a que pase. Además, el político señala que no ocurriría nada "si un jugador catalán no quisiera ir a la española".

Respecto a los críticos con esta proposición de ley, el portavoz de ERC apunta a un "patriotismo frágil y tóxico" al mismo tiempo que lamenta que "cuando surgen estos temas se habla más de Oleguer Presas que de Mapi León", cuando para él es "vergonzoso" el que se pudiese "obligar" a una futbolista "a ir a un sitio al que no quería ir".

"Si fuera un hombre habría sido un problema mayor", añade Rufián, que recuerda que a las jugadoras de la Roja "aún se les dice que fue por capricho, que no se sabe bien qué piden" pese que sus razones no eran "motivos ideológicos, sino personales". Para él, está claro: "No querría que mi país ganar un Mundial con gente obligada a jugar".