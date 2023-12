Ljubicic, exentrenador de Federer, deja un mensaje ilusionante sobre el estado físico de Nadal: "Está entrenando a un nivel altísimo"

El extenista croata Ivan Ljubicic, que actualmente es integrante del cuerpo de técnicos en la Federación Francesa de Tenis, ha realizado unas declaraciones acerca del esperado regreso de Rafael Nadal a las pistas y, además, repasó toda la actualidad de este deporte recalcando, sobre todo, la nueva gran rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, sin olvidar la figura de Novak Djokovic.

"El regreso de Nadal no será una presencia de una vieja gloria. Fils, el tenista francés que sigo por la Federación, ha entrenado con Rafa durante esta semana en Kuwait. Me ha escrito y me ha dicho que está jugando a un nivel altísimo. Todavía espero grandes cosas de Nadal", recalcó el exentrenador de Roger Federer en una entrevista al medio italiano La Gazzeta dello Sport.

Asimismo, Ljubicic repasó toda la temporada 2023 y sorprendió con unas declaraciones acerca del italiano Jannik Sinner: "Ahora mismo es el primer rival de Djokovic, le veo por delante de Alcaraz y Medvedev. Pero el tenis vive de momentos y con la preparación invernal todo empieza del cero. Pero Jannik está entre los mejores".

No obstante, el técnico cree que las nuevas generaciones (sobre todo Sinner y Alcaraz) no llegarán al mismo nivel que lograron los integrantes del Big Three (Nadal, Federer y Djokovic). "No hay un dominio como el del Big Three. Hay muchos tenistas que pueden molestar, como son los casos de Pune, Shelton, Hurckacz o Ruud", finalizó el ganador de 10 títulos ATP.