Las dos versiones de la dimisión de Francos: del "estaba saturado" a un presunto audio en el que insulta gravemente a la reina Letizia

Eran las cuatro de la tarde del jueves 14 de diciembre cuando un comunicado desde el Consejo Superior de Deportes llegaba a las redacciones de los medios de comunicación. Pocas líneas pero sorprendentes. "En el día de hoy, deseo anunciar mi renuncia al cargo de Presidente del Consejo Superior de Deportes, una decisión meditada que atiende a razones profesionales".

Con solo seis meses en el cargo, Francos dice adiós rumbo a una "futura aventura que le hace mucho ilusión", según fuentes cercanas, aquellas que también hablan de "cansancio" para explicar la decisión. Fatiga por seis meses en los que ha tenido que lidiar con marrones de primera dimensión, uno de ellos por encima de todos: el 'caso Rubiales'. "Eso ha sido muy duro para él".

Víctor Francos ocupó el primer plano en el escenario después de todo lo sucedido tras la victoria en el Mundial Femenino y su mediación resultó decisiva tras la famosa 'cumbre de Oliva', aquella madrugada en la que la paz pareció regresar a una selección que no había podido celebrar el mayor éxito de su historia como se merecía.

Pero no es el cargo de Secretario de Estado para el Deporte uno que permita un solo respiro para el descanso. En la agenda de Francos aparecía ahora la próxima sentencia sobre la Superliga, la nueva orden electoral para las federaciones, Juegos Olímpicos en el horizonte... mucha tarea. "Pensó que era mejor que otra persona empiece el proyecto con ilusión y energía, por eso se marcha".

Hasta aquí la versión oficial.

Pero en las últimas horas, y como siempre sucede en cada historia, ha surgido otra versión sobre lo sucedido, una que no habla de renuncia sino de dimisión acordada para evitar males mayores, que rescata varios episodios en los que el comportamiento de Francos dejó mucho que desear y, especialmente, un presunto audio en el que el ya dimitido presidente CSD insultaba gravemente a la reina Letizia. Todo rumores sin confirmar y sobre los que varias personas cercanas a Francos han preferido no opinar públicamente.

Esos capítulos poco edificantes comenzaron en el mismo avión de la selección española femenina de fútbol, aquel en el que se decidió que la mejor solución para apagar la tormenta Rubiales era publicar un vídeo de disculpa del susodicho. El propio Francos estuvo en el cónclave que tomó esa decisión y su primera postura fue quitarle hierro al asunto. Es más, y según informa Relevo, al presidente del CSD se le escucharon algunos comentarios despectivos sobre las futbolistas, con ellas muy cerca. Algunas pudieron incluso a escucharle. Después, llegó el cambio de versión y su apoyo sin fisuras al equipo.

Los episodios que dejaron en mal lugar a Francos se fueron sucediendo pero la cumbre llegó con ese presunto audio que circula por algunas redacciones y en el que se escucha a varias personas hablar. En un momento determinado, la voz del exsecretario de Estado sobresale para insultar gravemente a la reina Letizia: "Es una.....".

El presunto audio salió a la palestra en la entrevista que el youtuber Alvise Pérez le hace a Luis Rubiales: "Tu recuerdas haber oído a Víctor Francos decir que la Reina Letizia es una...", le pregunta Pérez. La respuesta de Rubiales abre de par en par la sospecha: "Yo no voy a decir, ni me voy a meter en demandas ni en más líos ni en historias. Él sabrá lo que ha dicho cuando ha hablado de la Reina y si alguien quiere denunciarlo, que lo denuncie. Yo no tengo ningún audio de él, pero sé perfectamente lo que dijo y lo que no dijo. Y él sabe también cómo se ha referido y a quién".

Las declaraciones de Rubiales aceleraron la toma de decisiones desde arriba: Víctor Francos no podía seguir en el cargo. El desenlace es conocido, el comunicado del jueves, una nueva etapa y sinceras palabras de agradecimiento. La parte conocida de la historia.