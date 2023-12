Rubiales: "Se habló mucho de mi beso a Jenni Hermoso para no hablar de otras cosas como la amnistía"

El paso de los meses no ha hecho cambiar de actitud a Luis Rubiales. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), inhabilitado por su beso sin consentimiento a Jenni Hermoso, sigue dando de qué hablar.

El exmandatario ha hablado en el canal de YouTube de Alvise Pérez y ha hecho, otra vez más, unas polémicas declaraciones exponiendo su visión sobre lo que realmente dio magnitud a todo el 'caso Rubiales', asegurando que se habló mucho de ello para no hablar de otras cosas como la amnistía.

"Mi caso, durante dos o tres meses, es altamente explicable para justificar que se hablara poco de otras cosas más importantes", ha afirmado, refiriéndose a la amnistía, que para él "es una vez en la separación de poderes: Lo lamentamos prácticamente todos los españoles, muchos votantes de izquierdas no lo entienden".

Rubiales cree que ha sido víctima de una demagogia política que ha derivado en un linchamiento social: "La demagogia ha ganado la partida, por ejemplo en el tema de la igualdad. ¿Tenemos que trabajar para que más mujeres accedan a puestos? Sí, pero no había ninguna vicepresidenta de la RFEF hasta que yo llegué. ¿Tenemos que trabajar para que aquellos que maltratan sean condenados? Sí, pero también para que las denuncias falsas no vuelvan a ocurrir. La igualdad no es que la voz de una mujer valga más que la de un hombre, ni al revés. En España no hay igualdad ni tampoco justicia".

En cuanto a todo lo ocurrido, Rubiales es rotundo y asegura que las jugadoras "mienten": "Como no se la di, vieron la oportunidad de montar este teatro y se vengaron".

Sigue convencido de que su beso a Jenni Hermoso fue consentido y, una vez más, ha lamentado los presuntos cambios de versiones de las protagonistas y otros rostros: "En mi caso, muchos han cambiado de la opinión privada a la pública (otros callan, que es más seguro). También están los que han modificado su versión, ellos sabrán porqué".

"Algunos han querido utilizarme espuriamente para criminalizar un acto de alegría y celebración, mutuo y consentido. Sencilla y llanamente, yo pregunté y ella me dijo 'Vale'. Punto y final. Ustedes no pueden demostrar lo contrario. Ni ustedes ni nadie porque lo que digo es la verdad", ha añadido.