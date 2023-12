"Inaceptable, ni me reconocía": Luis de la Fuente recuerda sus aplausos a Rubiales

Un año después de tomar el cargo de seleccionador nacional, Luis de la Fuente se sentó en El partidazo de Cope para hacer un repaso de todo lo ocurrido desde entonces, ahondando en los temas más polémicos a los que ha tenido que hacer frente.

Sin ninguna duda, el momento más crítico para el riojano estuvo ligado al 'caso Rubiales', cuando en plena Asamblea de la Federación aplaudió las palabras del entonces presidente, que se reafirmaba en que no hizo nada malo en besar (sin consentimiento) a Jenni Hermoso tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

"Fue totalmente y absolutamente una actitud inaceptable, ni me reconocía. Una vez que salí de allí dije 'no soy yo'. Si yo hubiera seguido pensando que eso era lo correcto, hubiera ido hasta el final defendiendo mi postura, pero yo no soy así. Lo de la Asamblea fue simplemente un error, pedí disculpas, pido perdón", explicó Luis de la Fuente.

Ese episodio se tradujo en una lluvia de críticas hacia el seleccionador, que admite que, en ese aspecto, está muy enfadado: "Me ha hecho ser más reservado y me protejo un poco más. Cuando te pegan una puñalada duele. A mí me han dolido".

Ante la pregunta de cuál es la puñalada que más le ha dolido, De la Fuente fue sincero: "A mí la crítica profesional no me molesta nada. Estoy acostumbrado y sé que tiene que ser así. Que me critiquen y me cuestionen por lo puramente profesional, futbolístico, me parece fenomenal. Pero que se hablen de infundios y se digan cosas que no son reales, a mí me jode".

Además, el técnico habló sobre las polémicas ausencias de Isco y Sergio Ramos en sus convocatorias, y aseguró que "las puertas de la selección están abiertas para todo el mundo".

Sobre el camero reflexionó que "si no viene será por algo", mientras que del bético dijo que "es un grandísimo futbolista y atraviesa un muy buen momento", pero que "hay otros jugadores que también están en buen momento y hay que tomar una decisión".