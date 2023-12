Muere un futbolista de 21 años tras caerle un rayo en la cabeza durante un partido

El fútbol brasileño ha vuelto a vivir otra tragedia. El futbolista Caio Henrique, de 21 años, murió tras caerle en la cabeza un rayo mientras jugaba un partido amateur en San Antonio da Platina (Paraná), en Brasil. Además, otros seis jugadores resultaron heridos por el impacto, según informa Globoesporte, y tuvieron que recibir atención médica.

El partido se estaba disputando en el estadio José Eleutério da Silva y enfrentaba a Unidos de Santo Antanio da Platina y Uniao Japirense de Japira, de la primera fase de la Copa Regional de Fútbol Amateur, cuando el rayo cayó sorprendiendo a todos.

"Llovía, llovía mucho, pero el campo ofrecía condiciones de juego. Se puso muy oscuro, en el momento del rayo empezaba a aclarar, parecía que iba a pasar, y luego cayó el rayo y ocurrió la muerte", explicó el director municipal de Deportes de Santo Antônio da Platina, Marcos Noveli Ferreira , a RPC.

"Vimos un rayo que cayó recto. Había varios jugadores compitiendo por el balón, y el rayo alcanzó solo a uno. Todos cayeron, algunos se levantaron y otros se quedaron tumbados. Fueron atendidos rápidamente, pero lamentablemente uno murió", afirmó Marcos Noveli Ferreira, director municipal de Deportes de Santo Antanio da Platina, a RPC.

Quizá uno de los motivos por los que no se pudo salvar la vida del joven es porque no había ambulancias en el estadio, tal y como reconoció Marcos Noveli Ferreira. "No estaba en ese momento porque estaba atendiendo. Pero puntualmente, cuando llamamos, llegaron los tres en cinco minutos: Samu, la ambulancia del hospital y los bomberos. Pero el impacto fue muy grande, la gente ya metió a las víctimas en el auto y las llevó al hospital".

Además del fallecido, otros seis jugadores fueron afectados. Cinco de ellos fueron trasladados a observación y el restante se encuentra en estado grave en el Hospital Regional Santo Antônio da Platina.

El Ayuntamiento de Santo Antônio da Platina, a través de un comunicado, lamentó la muerte del joven futbolista y afirmó que está "haciendo todos los esfuerzos posibles para que los afectados reciban la mejor atención posible".