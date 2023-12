"Ningún bético que venga a tocarnos los cojones va a entrar en Anoeta": la Real Sociedad estalla recordando a Aitor Zabaleta

El encuentro entre Real Sociedad y Real Betis de este domingo (16.15 horas) en el Reale Arena ha pasado en cuestión de días de ser un partidazo de fútbol sobre el papel, con dos equipos ofensivos y vistosos en sus propuesta de juego, a ser un evento cargado de tensión y mal rollo entre clubes y aficiones.

Un ambiente que se ha ido enrareciendo desde la negativa de la Real a ceder entradas para el choque a la afición bética, y un conflicto que ha estallado definitivamente tras las palabras de Jokin Aperribay en la Junta General de Accionistas del club vasco: "Ningún tipo del Betis que venga a tocarnos los cojones va a entrar en Anoeta".

Durísimas palabras del presidente de la Real, motivadas como todo el lío de las entradas por lo sucedido el pasado año en el mismo partido. En la pasada Liga, ultras verdiblancos acudieron al coliseo donostiarra acompañados por radicales del Atlético de Madrid, que entraron mezclados con la turba bética y se dedicaron a proferir gritos en contra de Aitor Zabaleta.

Zabaleta fue un aficionado 'txuri urdin' asesinado en los alrededores del Vicente Calderón por el ultra colchonero Ricardo Guerra, perteneciente al Frente Atlético, en 1998; y este año se cumplen 25 años de su muerte. Una efeméride dolorosa para la familia realista, que quiere rendirle homenaje en paz y tranquilidad sin disturbios como los del año pasado, lo que ha motivado esa medida excepcional.

"Aitor Zabaleta está en nuestras cabezas y en nuestros corazones", acuñó Aperribay visiblemente emocionado en su intervención inicial en el acto del club guipuzcoano. Poco le importa que Facua haya denunciado a la entidad por petición de los aficionados andaluces, o que el propio Betis tenga planeado hacer lo mismo en la segunda vuelta con la Real, porque la indignación y el miedo a revivir los sucesos de 2022 han sido más fuertes.

Jokin Aperribay cierra su intervención en la junta de accionistas: "Aitor está en nuestra cabeza y en nuestros corazones. Y desde luego, que ningún tío del Betis que venga a tocarnos los cojones va a entrar a Anoeta". #RealSociedad pic.twitter.com/eM1fz3iQcn — Diego (@diego_arcaya00) December 14, 2023

"Vamos a ser serios, nos han puesto una demanda y nos pueden poner cuatro o cinco; no es serio", insistió el presidente de la Real, emocionado, confesando que le habría gustado poder hablar con Zabaleta sobre lo acontecido en este cuarto de siglo, desde la Liga que casi ganan o la "Copaza" de 2021, y la de las chicas de 2019, hasta el descenso a Segunda División.

Independientemente, Aperribay quiso aclarar que no se trataba de una cruzada contra el Real Betis como club ni contra su afición: "Evidentemente, al hablar de Aitor me emociono. Esto no tiene nada que ver con el Betis. Es un club extraordinario, la afición del Betis siempre se ha portado genial con la de la Real, pero lo sucedido el año pasado es lo peor que podemos tener el día del homenaje a Aitor Zabaleta".