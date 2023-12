Audi va muy en serio a por la Fórmula 1: "El plan para entrar en 2026 ya está en marcha"

Aunque aún queden dos temporadas (2024 y 2025) por disputarse antes del profundo cambio de reglamento que prepara la FIA para el Mundial de Fórmula 1 y pueden plantearse infinidad de escenarios distintos hasta ese 2026, una cosa es segura: hay muchos ojos puestos en esa fecha, y muchos intereses que podrían cambiar el curso del 'Gran Circo tal y como lo conocemos.

Tanto Liberty Media como la FIA se han estado mostrando dispuestos a dejar ir o recibir con los brazos abiertos nuevas marcas asociadas e incluso nuevas escuderías aprovechando ese cambio de normativa. Un reinicio que supone una oportunidad única para todos los equipos para partir de cero, para hacer 'borrón y cuenta nueva' en sus aspiraciones, y para que otros se unan en condiciones favorables a la locura de la F1.

Marcas como Ford —que motorizará a Red Bull a partir de ese año— o Andretti —asociada con Cadillac y negociando con la FOM para entrar como undécimo equipo incluso antes, en 2025— ya han mostrado sus cartas, y ahora Audi ha reiterado sus firmes intenciones de desembarcar también en la Fórmula 1 en un par de años.

"Hay una decisión clara de los Consejos de Administración y de supervisión de Audi y Volkswagen de que Audi entrará en la Fórmula 1 en 2026. El plan está en marcha", aseguró de forma tajante el CEO de Audi, Gernot Döllner, al diario Handelsblatt en un artículo publicado este jueves que deja claras las expectativas de la marca de automóviles alemana.

Un mensaje contundente destinado a continuar aplacando los rumores sobre una posible marcha atrás en la decisión que tomó en el verano de 2022. Durante el Gran Premio de Bélgica de ese año, Audi anunció su entrada en la Fórmula 1 para la temporada 2026 a través de su entonces director ejecutivo, Markus Duesmann, pero su despido a finales de junio y la llegada de Döllner en septiembre parecieron amenazar la iniciativa.

"Con la nueva normativa, ahora es exactamente el momento adecuado para que nos involucremos", explicó entonces Duesmann, pero luego el ex de Porsche prefirió no hacer comentarios al respecto antes de hacerse una idea general de Audi como marca y empresa. Eso provocó mucha especulación sobre sus verdaderas intenciones, sobre todo a raíz de la controversia interna sobre la decisión de unirse a la F1, pero ahora no ha quedado lugar a la duda.

Audi, con sede en la ciudad bávara de Ingolstadt, lleva tiempo preparando su entrada en la Fórmula 1 y sigue firme su camino para lograrlo. Sin embargo, en su caso lo más probable es que se una al histórico equipo Sauber en un tándem que buscará triunfar. No en vano, Alfa Romeo ha dejado este año de colaborar con la escudería suiza y sigue sin presentar nuevos acuerdos.

Está previsto en la hoja de ruta de Audi que sus motores se fabriquen en la cercana Neuburg an der Donau, mientras que el chasis procederá de Hinwul (Suiza), sede del equipo Sauber, del que hace tiempo adquirió acciones para comenzar a forjar una relación con la que sueñan con competir en el 'Gran Circo' entre los mejores del mundo. ¿Qué pilotos escogerán? ¿Estará Carlos Sainz entre ellos?