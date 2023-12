Fernando Alonso impresiona al volante de un Aston Martin Vantage DTM de 2019 en MotorLand Aragón

Para Fernando Alonso no existen los días libres. Si bien la temporada 2023 de Fórmula 1 echó el cierre en Abu Dhabi el pasado 26 de noviembre, y lo hizo además con muy buen sabor de boca para el asturiano, Alonso no sabe parar. Como ya demostró también en el parón veraniego, pasando los días encerrado en el simulador, el automovilismo es su vida, su obsesión, y por eso para él el mejor plan vacacional no es otro que pilotar.

Además, como ha mostrado con sus triunfos en otras categorías, el vehículo no le importa mientras pueda tener un volante entre sus manos. En plena competición o por simple diversión, la felicidad para el bicampeón mundial se encuentra sobre cuatro ruedas, aunque en esta ocasión no sean las de un monoplaza de Fórmula 1.

Casi mejor, porque siempre viene bien desconectar después de un año apasionante en el que pudo ser cuarto en el Mundial de pilotos. Muy necesario, además, porque se comió incluso los test de postemporada del 'Gran Circo' en Emiratos Árabes para ayudar a mejorar el 'feedback' de Aston Martin en su desarrollo del AMR24 para el próximo año.

Junto a la escudería británica, Alonso confía en seguir haciendo historia a sus 42 años y sueña con dar otro paso adelante que le permita pelear victorias y cosas importantes. Mientras tanto, con la fábrica de Silverstone a pleno rendimiento, no ha sorprendido ver al piloto español inmerso en una sesión de entrenamientos privada organizada por Aston Martin en el circuito de MotorLand Aragón.

Dos jornadas de entrenamientos en las que ha podido pilotar un modelo impresionante que quita el aliento cuando entra en acción. Alonso ha podido ponerse al volante de un espectacular Aston Martin Vantage DTM de 2019 para protagonizar un 'training camp' organizado por su empresa de gestión de jóvenes pilotos, A14 Managent, con Nikola Tsolov, Carl Bennett o Alex García entre las jóvenes promesas seleccionadas.

Un bólido extraordinario del que ha podido disfrutar en un trazado familiar para él, dejando imágenes para el recuerdo y para el deleite de sus jóvenes representados. En la pista aragonesa, realizó dos test en 2017 con el Ligier JS P217 del equipo United Autosports para preparar las 24 Horas de Daytona, y en 2018 estuvo de nuevo en Motorland para las 24 Horas de Le Mans junto a Toyota.