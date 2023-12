La relación Xavi-Deco, en la cuerda floja: guerra de declaraciones en plena crisis culé

El ridículo del FC Barcelona ante el Amberes comenzó ya días antes de jugarse el partido, cuando Xavi Hernández configuró una lista de convocados en la que faltaban Lewandowski, Gündogan y Araujo. Esas ausencias provocaron que Joan Laporta pidiera al técnico cambiarla a última hora y así lo hizo.

Tras salir a la luz esas informaciones, publicadas por RAC1, Xavi quiso quitar presión diciendo: "El tema ha sido el itinerario, lo hemos hablado y consensuado con el presidente, con Deco y con los jugadores".

Sin embargo, Deco, el director deportivo del club, afirmó antes del partido que ellos no se metieron en la convocatoria: "Hubo cambio de planes en el viaje. Con todas estas cosas de descanso y demás, he decidido que lo mejor era que viajáramos todos. Que juegue o no es cosa del míster. Las convocatorias son temas del míster, nosotros no hemos consensuado nada. Es por un tema de vuelos y demás. Estamos bien todos, no hay de qué preocuparse".

Al término del encuentro, Xavi hizo unas declaraciones con las que contradijo, otra vez, a Deco. "La lista es consensuada con Deco y con el presidente, estamos en comunicación constante. La última decisión es mía. La lista la decido yo, que soy el entrenador. Generáis polémica donde no la hay. No tiene sentido", afirmó.

Esta contradicción es una más que han protagonizado Xavi Hernández y el director deportivo en los últimos días, puesto que después de la derrota ante el Girona el pasado domingo el técnico aseguró que no fue "un mal partido del Barça", mientras que Deco quiso dejar claro que no habían "hecho un buen partido".