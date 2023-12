El FC Barcelona volvió a caer en un partido de Champions y esta vez fue frente al que, a priori, era el rival más fácil de su grupo: el Amberes. Los de Xavi Hernández continuaron con la "mala racha" y perdieron 3-2 en Bélgica, lo que no comprometió su primer puesto, pero que dejó en evidencia que las sensaciones "no son buenas". Sin embargo, la derrota no le ha quitado al técnico catalán la felicidad por pasar a octavos.

"El equipo no se está sintiendo cómodo. Llevamos una mala racha, dos resultados negativos. Tenemos que mejorar, está claro. Hay que ser críticos con nosotros mismos, mejorar. Sobre todo, nos están generando muchísimas cosas en ataque el equipo contrario. A nosotros nos cuesta generar", afirmó tras el encuentro.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reflexión que hizo en rueda de prensa defendiendo que el papel que ha hecho el FC Barcelona, con cuatro victorias y dos derrotas en la fase de grupos, tiene su mérito, sobre todo echando la vista atrás.

"Tengo la sensación de que se ha generado en este partido una tensión innecesaria. Esta es mi sensación. Yo hoy estoy contento porque a pesar de las malas sensaciones del partido estamos en octavos de final como primeros de grupo y creo que es un mérito del club y del equipo", declaró el técnico catalán.

Además, quiso recordar que el FC Barcelona llevaba dos años cayendo de la Champions a las primeras de cambio: "A veces tenemos que recordar de dónde venimos. De dónde venimos y dónde estamos. El año pasado estábamos en Europa League a estas alturas y hace dos años igual".

Y recalcó, una vez más: "Sí, tenemos que ser autocríticos y recuperar sensaciones y jugar mejor, pero dicho esto, estamos vivos. Estamos vivos, es un momento de disfrutar y de pensar de dónde veníamos".