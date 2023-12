Roger Federer, sobre Rafa Nadal: "Espero que pueda volver muy fuerte el año que viene"

La carrera deportiva de Roger Federer está innegablemente ligada a la de Rafa Nadal, desde su primer enfrentamiento en el Abierto de Miami de 2004 hasta la Laver Cup 2022 en la que el suizo se retiró tras su último partido, en dobles junto al balear. Ahora, Federer ha comentado el regreso a las pistas de Nadal en 2024.

"Espero que Rafa pueda volver muy fuerte el año que viene. Espero que pueda seguir jugando todo el tiempo que quiera. Es bueno para el deporte tenerlos a los dos todavía jugando", dijo Federer, refiriéndose también a Novak Djokovic.

"Sólo puedo decir lo mejor sobre ellos. Ha sido fantástico compartir la pista con ellos durante tantos años. Me sentí muy feliz y afortunado de jugar contra cada uno de ellos casi 40 o 50 veces, así que tengo muchos recuerdos de grandes batallas", relató el tenista de Basilea.

Estas cariñosas declaraciones del suizo acerca de sus compañeros del 'Big Three' contrastan con las de 'Nole': "Tengo un respeto enorme por ellos, es lo que yo puedo decir. No somos amigos porque somos rivales y no puedes compartir según qué cosas que podrían ir en tu contra. Me encantaría dentro de un tiempo poder ir a cenar con Rafa y Roger".

El regreso a las pistas de Rafa Nadal en 2024 puede hacer que el mallorquín retome su rivalidad con el propio Djokovic. La última vez que se enfrentaron fue en cuartos de final del Roland Garros de 2022, con victoria para Nadal.