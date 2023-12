El dardo de Lewis Hamilton a Aston Martin: "Intentaron copiar un coche y no era lo mismo"

Red Bull ha dominado la temporada 2023 de Fórmula 1 como ninguna otra escudería lo había hecho en la historia. A pesar de no tener el monoplaza que más se ha destacado del resto en comparación con otros grandes dominios, la velocidad y versatilidad del RB-19 unidas al talento de Max Verstappen han supuesto una combinación inigualable, con el mayor porcentaje de victorias de la historia para una sola escudería en una temporada.

Aston Martin tuvo un inicio de temporada muy positivo, siendo habitualmente uno de los mejores monoplazas de la parrilla, lo que llevó a Fernando Alonso a lograr seis podios en los ocho primeros Grandes Premios de la temporada. Lewis Hamilton, tercero en el Mundial en 2023, se ha mostrado crítico con la forma de lograr estos resultados: ¿Simplemente copias Red Bull y vuelve a funcionar? Una falacia.

Hamilton negó rotundamente que Mercedes se plantease seguir la filosofía de diseño e inspirarse en el monoplaza de Red Bull: "La cuestión es que, con el calendario y los recursos limitados, no se puede tirar todo por la borda y empezar de cero. No puedes simplemente copiar un coche y empezar de nuevo. Mira a los Aston. Intentaron copiar un coche y no era lo mismo. No es tan fácil. Tienes que intentar tomar las piezas buenas y añadir otras. mediante prueba y error".

A pesar de haber logrado el subcampeonato de constructores in extremis y que el propio Hamilton ha logrado un meritorio tercer puesto en el campeonato de pilotos, en Mercedes no están contentos con los resultados del equipo, y al entender las limitaciones del W14 desde el principio, han empleado una gran parte de sus recursos en trabajar en el monoplaza de 2024: "Tenemos que poner constantemente más potencia en el coche semana tras semana, y tenemos objetivos más altos que nunca porque tenemos que recuperar una brecha enorme. Eso lo hace realmente complicado", explica Hamilton.

El heptacampeón del mundo busca volver a la senda de la victoria, pues no se sube a lo más alto del podio desde el Gran Premio de Arabia Saudí de 2021, antes incluso de que Max Verstappen se coronase campeón mundial por primera vez.