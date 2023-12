Los tensos días previos a la crisis de 'las 15' y la ruptura del vestuario: "Las del Barça quizá opinaban una cosa, las del Madrid otra..."

Entre agosto y septiembre de 2022, durante la primera concentración tras la temprana eliminación en la Eurocopa de Inglaterra, la selección española femenina de fútbol saltó por los aires. Todo se centró entonces en la figura de Jorge Vilda, cuyo cese habían pedido las jugadoras, pero lo cierto es que detrás había mucho más: la ruptura de un vestuario que había estado unido. "No acabábamos de tener una opinión conjunta, las del Barça quizá opinaban una cosa, las del Madrid otra... ahí fue cuando empezó la separación y 'las 15", ha revelado Andrea Pereira en Relevo.

La defensa del América mexicano ha explicado que la raíz del problema "fue el 'tema Vilda' y todo lo que habían estado hablando las capitanas de las primas", pero "había mucho más alrededor" pese a que "la manera de hacerlo fue el tema de Jorge", en quien se centró la polémica porque "era quien intentaba solucionarlo".

En esos días el clima en el combinado nacional fue tan tenso que incluso durante las comidas, un momento en el que "antes siempre todas nos mezclábamos", los grupos eran claros: "Ya sabías quién se iba a sentar aquí y quién allí, de tan bien que nos llevábamos a acabar así...".

Pereira, que no ha vuelto a ser convocada con España, confiesa que "da pena [terminar su trayectoria en la Roja] porque es la selección, y a todo el mundo le encanta ir, pero con buen rollo", insiste. "Había un grupo, otro grupo... y era como 'dónde me meto yo", añade la ex del Barça, a lo que se suma el hecho de que ya jugaba en la Liga mexicana y "venir para eso, no quería".

"No había manera [de arreglarlo]", apunta también, al menos en lo que respecta a ese parón internacional, pues "los pesos pesados eran las que se sentían dolidas entre ellas", por lo que "era muy difícil" solucionarlo "porque cada una tenía una idea clara".

La defensora también ha hablado sobre cómo era Jorge Vilda como técnico: "Bueno. Como gestor, pues bien. Como entrenador, bueno, tienes un equipazo y no le sabes sacar el rendimiento". En este sentido, Pereira reconoce que "yo no tengo ninguna pega con él", pues siempre fue importante en sus esquemas, pero el gran 'pero' era "el rendimiento" y el que no fuese capaz de "sacar más rendimiento del equipo que había".

"Eso si te pasa el primer año dices 'vale', pero ya llevaba muchos años y las jugadoras necesitábamos más. Y más viniendo de jugadoras que vienen de entrenadores que han sacado mucho de ellas", señala la exinternacional española, que concluye afirmando que "no había nada más extradeportivo".