Esther González le da un toque a Aitana Bonmatí y señala a Montse Tome: "No puedes dejar que el equipo salga con diez jugadoras"

Esther González fue la protagonista, involuntaria, del partido entre España e Italia del pasado viernes en la Liga de Naciones femenina. La selección española salió con diez jugadoras en la segunda parte debido a un lío que nadie ha sabido explicar bien y fue la futbolista del Gotham, que entró tarde al campo, la que quiso explicar lo sucedido, dejando un claro mensaje a Montse Tomé y a su staff técnico: lo que sucedió es inadmisible.

"Me mira, hablan Montse (Tomé) e Irene (Paredes) y me llaman y me dice (en referencia a Tomé) que tengo que salir sin calentar", comienza su explicación Esther sobre lo sucedido al comenzar la segunda parte del partido en Pasarón en una entrevista a Tablero Deportivo, de Radio Nacional.

La delantera del Gotham quiso destacar lo mal que se habían comunicado tanto el cuerpo técnico como la propia Aitana Bonmatí, que no salió en la segunda parte al encontrarse indispuesta durante el descanso. "La información que tengo ahora es que realmente la información llegó tarde, el cambio. Es algo en lo que tenemos que trabajar, tanto staff como jugadoras, en este caso Aitana, la información tiene que llegar antes, sobre todo por el equipo. No podemos dejar al equipo con diez, creo que es un error importante", enfatizó la jugadora.

Aunque si a alguien señala como responsable Esther González es a Montse Tomé, la seleccionadora española: "Luego está el staff, ser capaz de actuar muchísimo antes. No puedes dejar que el equipo empiece la segunda parte con diez jugadoras, no se puede permitir, y es algo en lo que queremos trabajar.

La delantera madrileña explicó además cómo lo vivió en el vestuario durante el descanso. "Yo escuché que Athenea (Del Castillo) se quedaba. El otro cambio no lo escuché. Y ya sales fuera, tocas un poco la bola, empiezas a moverte, porque sabes que puedes salir en la segunda parte, pero realmente yo no sabía nada. Llegué, me senté y esperando a que me mandaran a calentar", desveló la futbolista.

"Nosotros de todo esto vamos a sacar una crítica constructiva. Lo hemos hablado y lo que hablamos se queda entre nosotras. Es un error y lo asumimos", añadió Esther González.