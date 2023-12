"Fue por Marc", la intrahistoria del veto de Yamaha a los Márquez

Un nuevo documental de DAZN ha vuelto a abrir uno de los eventos más polémicos de la historia reciente del motociclismo: la famosa patada de Valentino Rossi que derribó a Marc Márquez en el Gran Premio de Malasia 2015.

En este caso, se trata de los daños colaterales, que tienen un nombre propio: Álex Márquez. El documental, llamado sencillamente 'Álex', cuenta cómo Yamaha prohibió a última hora el fichaje del piloto de Cervera por su equipo satélite, Petronas.

Márquez elige no echar leña al fuego, relatando la situación desde una posición mucho menos beligerante que otros protagonistas del documental: "A mitad de año tuve una oferta para hacer un año en Moto2 y dos en MotoGP con Yamaha Petronas. Fabio (Quartararo) estaba ganando, estaba delante luchando con Marc, y era una moto que me gustaba, que podía irme bien por mi estilo de pilotaje, pero no acaba de salir por 'x' razones. El caso es que yo no diría que fue un veto, pero lo cierto es que no tuve el O.K. de Yamaha. Yo tenía luz verde para hacer el año en Petronas en Moto2, pero no para hacer los dos años en MotoGP".

Razlan Razali, jefe de la escudería Petronas, explica por su parte los detalles del fallido fichaje: "Teníamos un asiento en Moto2, pero Dorna nos otorgó otro para 2020. Me gusta Álex, estaba en mi lista de favoritos. Mantuvimos algunas reuniones en secreto, y firmamos en el motorhome de los Márquez, para que estuviera con nosotros un año en Moto2, y en 2021, cuando Fabio se fuera al equipo oficial, subir a Álex a MotoGP con nosotros. Y lo cierto es que realmente llegamos a firmar el contrato para que Álex estuviera con nosotros. Aquello tuvo lugar en agosto de 2019".

"Ningún miembro de la familia Márquez en Yamaha. Fue por @marcmarquez93 y lo que pasó en 2015" 👀



El 'veto' al fichaje de @alexmarquez73 para su equipo satélite por ser hermano de quien es 💥



La historia de 'Álex', ya en DAZN 🎥 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/uiTGkbB6mO — DAZN España (@DAZN_ES) December 7, 2023

Razali relata cómo el veto de la marca japonesa no tenía nada que ver con los méritos deportivos, ya que durante 2019 Márquez logró su segundo título mundial, esta vez en Moto2. "Le comenté a Yamaha que quería fichar a Álex para Moto2, y después para MotoGP. Y Yamaha dijo: 'No, ningún miembro de la familia Márquez puede estar en Yamaha'. Yo les pregunté el motivo, este es mi equipo. Y dijeron: 'Fue por Marc y por lo que ocurrió en 2015'. Se convirtió en algo personal para ellos".

Marc Márquez, también prominente en el documental, no se ha cortado al relatar los hechos desde su perspectiva: "En nuestro motorhome, en Brno en 2019, Álex firma por Petronas. Razlan fue valiente y honesto, valoró al Álex piloto sin llegar a pensar que esto podía molestar en el lado azul. Por lo que sé, cuando su nombre llegó al box de Yamaha, le vetaron. Tal cual. Incluso siendo un equipo satélite y firmando con Petronas, no con Yamaha".

Finalmente Álex Márquez pudo llegar a MotoGP en 2020 como compañero de su hermano tras el retiro de la competición de Jorge Lorenzo. En 2024, se reunirán en Gresini Racing y serán protagonistas de una de las temporadas de MotoGP más intrigantes de los últimos años.