Laura Coviella, de las olas de Tenerife a hacer historia en Nazaré: "No sé dónde están mis límites y quiero encontrarlos"

"Todo el mundo me decía que no podría vivir del deporte". Es una de las frases que más tiene en la cabeza Laura Coviella, una joven surfista en la que mucha gente no creía pero que, lejos de hacer caso a esos augurios, persiguió su deseo de sentir la máxima adrenalina y fue en busca de olas gigantes, primero en Tenerife y, después, en Lanzarote.

A pesar de haber empezado tarde en el mundo del surfing, la canaria cumplió el pasado mes de noviembre uno de sus grandes objetivos: surfear las gigantes olas de Nazaré (Portugal). Y terminó haciendo historia convirtiéndose en la primera mujer española en aventurarse en este sagrado lugar del surf, algo que, como confirma a 20minutos, desconocía en ese momento.

¿Cómo empezó en el mundo del surf?

Siempre fui una chica superdeportista e hice todos los deportes que te puedes imaginar. Fútbol, baloncesto, gimnasia rítmica, hípica, vela... Me pasé al surf con 12 años, cuando di mi primera clase en el sur de Tenerife, donde solía veranear. Se me dio bien y me encantó, pero mis padres trabajaban todo el día, yo era muy pequeña y lo más cerca era 45 minutos en coche, entonces solo iba los veranos.



Luego fue con 15 años cuando empecé a obsesionarme más y a decirme 'quiero ser profesional y competir'. Empecé a vivir más a menudo con mi entrenadora. Fue realmente con 18 cuando me saqué el carnet cuando pude ir a muerte con el surfing porque me pude mover yo en busca de olas.

¿Qué le enamoró del surfing?Como ya dije antes, se me daban todos los deportes bastante bien y cuando me aburría de uno pasaba a otro. El surfing fue el que más me costó, porque es super desagradecido y tienes que ser muy constante. El mar cada día es diferente, cada ola es diferente y es mucho más complicado mejorar. Creo que eso fue lo que me creó el mono de seguir.

Convirtió esas dificultades en motivación.Sí, justo, para mí era un reto.

La surfista Laura Coviella surfeando las olas de Nazaré, en Portugal. Ricardo Bravo

¿Qué sintió en la primera ola que surfeaste?En la primera ola que probé me puse de pie y me encantó. Además, el profesor me decía que se me daba genial y entonces yo estaba como supermotivada. Sinceramente, fue hace tanto que no sé ni lo que sentí, pero sé que me gustó porque aquí seguimos.

¿Le han dado algún susto serio las olas?Sí, tanto a mí como accidentes que he visto de personas cercanas a mí. Al final te hacen pensártelo mucho y, de alguna manera, te hace ser consciente de lo que te estás arriesgando. Eso te hace ser más prudente también. Te replanteas las cosas, pero es ley de vida, al que hace cosas le pasan cosas. Es un deporte de riesgo, las lesiones forman parte de esto y tienes que aprender a llevarlo porque sabes que puede pasar.

La cabeza lo es todo, lo peor que te puede pasar es entrar en pánico

¿Qué le llena más de surfear olas gigantes?Siempre fui en busca de adrenalina. Siempre he sido la loca de mis amigas, la que se tira de sitios más altos, la que siempre está con los chicos haciendo locuras por ahí que todas mis amigas no hacen. Cuando descubrí que el surf, que era mi pasión, y la adrenalina podían ir juntos dije 'esto es lo mío'.

¿Qué le diferencia con las olas normales?Es casi como dos deportes diferentes porque la sensación que tienes cuando coges una ola grande es pura adrenalina y cuando son normales es diversión, que también me encanta.

¿Afronta de otro modo las olas gigantes a las normales?Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya te digo que yo lo siento como si fuera un deporte diferente.

¿Practica mucha apnea? ¿Cómo se lleva?Hay muchas maneras de llevarlo. Hay apnea estática, dinámica, en profundidad... Toco un poquito de todo porque al final todo ayuda. Lo que más se asemeja probablemente sea la dinámica porque es para subir las pulsaciones aguantando el aire, que es lo que más se puede parecer a una caída o a un revolcón. Al final son como 15 segundos, pero sientes que son como dos minutos porque no paras de moverte y revolcarte.

¿Ha pasado miedo bajo el agua?Sí, alguna vez que no he estado al cien por cien físicamente. Empiezan las dudas psicológicamente de si estaré bien preparada, si no he entrenado lo suficiente... Y ahí te la puede jugar la mente. Al final te das un revolcón, estás debajo del agua diciendo 'uy, estoy tardando mucho en salir e igual me cae la siguiente ola sin yo haber salido'. Ese es mi mayor miedo en el agua con las olas grandes.

¿Es importante la cabeza en esta modalidad?El 90%. La cabeza lo es todo. Lo peor que te puede pasar es entrar en pánico. Aunque estés en una situación normal, la cabeza te la puede liar si piensas cosas negativas o si empiezas a dudar. Obviamente tienes que estar muy en forma para evitar lesiones, pero la cabeza es 90%.

¿Y cómo se trabaja eso?Si me encuentro bien, lo que hago es entrenar y estar segura de que cuando llegue el día voy a estar al 100% porque eso es lo que me hace a mí estar bien psicológicamente también, saber que estoy preparada y que lo puedo hacer.

¿Hasta dónde llegan sus límites?Ahora mismo no sé dónde están mis límites. Es como mi objetivo, tratar de encontrar dónde están mis límites. A ver hasta dónde llegamos.

¿Cuánto le ha costado llegar hasta las olas de Nazaré?Me ha costado mucho, muchos años. Llevo muchos años viendo vídeos de ese sitio. El año pasado tenía un medio proyecto. Iba a ir pero al final no se dieron las condiciones. Dije 'de este año no pasa'. Y bueno, encima me cogió Red Bull, que no podía estar en las mejores manos, e hicimos que pasara.

No me di cuenta de que había hecho historia hasta que salí del agua y me lo dijeron mis compañeras

¿Cómo se ha preparado para este reto?Al final yo me dedico a esto y la preparación no cambió demasiado. Siempre entreno toda la semana el físico, estiro muchísimo para evitar lesiones, y entreno de vez en cuando apnea, aunque sí que es verdad que desde que me enteré de que iba a Nazaré empecé a entrenar apnea todos los días -se ríe-.

¿Se siente pequeña bajo olas como las de Nazaré?Uf, siempre te vas a sentir pequeño. Es que no sabes la sensación que es hasta que estás ahí. Eso es un poco la adrenalina que me supone, de estar debajo de una ola y de sentirte tan pequeña porque es una masa de agua tan gigante... Pero bueno, siempre que termine la ola es como 'buah, quiero más'.

¿Sabía que estaba haciendo historia?Ni se me había pasado por la cabeza ni un segundo –se ríe-. Tenía tantas cosas... de miedo, inseguridades y a la vez ganas de hacerlo que, lo que digo, es lo último que se me había pasado. No me di cuenta hasta que salí del agua y mis compañeras me dijeron 'muy bien, has hecho historia'.

Laura Coviella preparándose para surfear en Nazaré, Portugal. Ricardo Bravo

¿Veía posibilidad de no lograrlo?No. Tenía mis miedos, pero sabía que quería ir a por ello 100%. Obviamente puede no salir bien porque en una ola de ese estilo puede pasar cualquier cosa, pero lo iba a hacer sí o sí. Podía no haber salido bien, pero yo iba a coger la ola, eso seguro.

¿Cómo se siente ahora?Estoy un poco igual, la verdad. Nunca pensé que fuera tener tanta repercusión. Estas semanas han sido una locura. Sí que es verdad que ahora me siento mucho más segura de mí misma. Siento que todas las cosas negativas que tenía en mi cabeza pues son eso, cosas de mi cabeza que pueden llegar a pasar, pero me ha hecho sentir mucho más segura y motivada para seguir entrenando y dando más de mí.

¿Ha pensado ya en intentarlo en otros 'lugares sagrados' del surf?Sí, tengo muchas ganas de ir a Jaws (Hawaii), a Maverciks (California) también... Tengo muchos sitios en mente todavía que surfear.

¿Qué necesita el surf para que tenga más promoción?No sabría qué decirte. Al final creo que el surfing está creciendo bastante, aunque por una parte es como un deporte de moda muchas veces porque mucha gente solo lo practica en verano. Ahora se acaba de hacer deporte olímpico asique solo va para arriba.

¿Cómo está la situación de las mujeres en este deporte?Es una pasada cómo está creciendo en los últimos años el surfing femenino. Ha evolucionado muchísimo. En Canarias el nivel está por las nubes. Cada vez hay más niñas que están surfeando increíble. La verdad que estoy supercontenta de ver a las nuevas generaciones ahí dándolo todo.

¿Qué consejos daría a aquellos que se están iniciando en el surf?Es un deporte difícil y muy desagradecido porque tienes que ser muy constante para ver mejoras, pero bueno, yo empecé supertarde y todo el mundo me decía que no podría vivir del deporte. Todo es la actitud y la motivación que tengas. El único consejo que puedo dar es que sigan ahí, que sean muy constantes y que, si realmente quieren seguir con esto, que no pierdan el tiempo. Tienes casi que obsesionarte con el deporte.