Aitana Bonmatí, Premio Internacional Joan B. Cendrós 2023 por su defensa del catalán

La futbolista Aitana Bonmatí recibe un nuevo premio. Tras ser galardonada con el Balón de Oro y el Golden Boy, la jugadora del FC Barcelona. La asociación cultural Òmnium ha anunciado que la centrocampista ha ganado el Premio Internacional Joan B. Cendrós 2023 por defender el catalán.

"El Premio Internacional Joan B. Cendrós 2023 es para Aitana Bonmatí, por su compromiso en la defensa de la lengua catalana y por su labor por la internacionalización del catalán en su discurso durante la gala del Balón de Oro , retransmitido en todo el mundo", ha escrito la asociación en sus redes sociales.

La propia Aitana Bonmatí ha reaccionado en sus redes sociales a este galardón. "Gracias Òmnium, es un orgullo poder llevar el catalán a todo el mundo", ha afirmado la futbolista.

Hace menos de un mes, la futbolista participó en la campaña Say Yes de la Plataforma per la Llengua con un vídeo en el que, ante las dudas de Finlandia sobre el catalán, afirmaba que es su lengua, la del FC Barcelona y también la lengua con la que se sienten representados millones de personas y que por eso "todos los países europeos deben decir 'sí' y votar a favor" de su oficialidad.