Aitana Bonmatí pide a Finlandia el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la UE

La jugadora del FC Barcelona femenino Aitana Bonmatí ha participado en un vídeo de la campaña Say Yes de la Plataforma per la Llengua en el que insta al primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, que apoye el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la Unión Europea.

Finlandia es uno de los países representados en el Consejo de la UE que mostró dudas en la reunión de septiembre sobre la oficialidad del catalán en la UE "por no disponer de suficiente información para determinar todas las consecuencias de este reconocimiento", ha informado Plataforma per la Llengua en un comunicado este lunes.

En el vídeo, Bonmatí ha afirmado que el catalán es su lengua, la del FC Barcelona y también la lengua con la que se sienten representados millones de personas y que por eso "todos los países europeos deben decir 'sí' y votar a favor" de su oficialidad, que se volverá a debatir este miércoles en el Consejo de la UE.