"¿Quién tiene más ovarios, ellas o nosotras?": la frase de Rubiales para motivar a las jugadoras y que ahora utiliza en su defensa

El expresidente de la RFEF Luis Rubiales no está conforme con la inhabilitación de tres años a la que le ha condenado el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y por ello ha presentado para rebajar esa pena un vídeo que ahora ha sacado a la luz El Español.

Esa grabación, que dura cinco minutos, se corresponde con la charla que Rubiales dio a las jugadoras antes de la semifinal del Mundial, cuando España ganó 2-1 a Suecia.

El entonces seleccionador, Jorge Vilda, se encontraba dando su charla cuando pidió al presidente que hablase también: "Luis, me encantaría que dijeras algo al equipo". Él, emocionado, accede. "Es la primera vez que me ocurre esto. Siempre rechazo este tipo de cosas", afirmó.

"Yo hablo delante de 23 mujeres futbolistas, las 23 mejores futbolistas del mundo que habéis pasado por todo tipo de sufrimientos y hoy estáis aquí para ir a por el mayor reto de vuestra vida. Va a haber un antes y un después de este partido. Veo una familia. Creo que he creado un vínculo con vosotras y quiero deciros que no veo un equipo como vosotras", les dijo a las jugadoras.

Después, Rubiales anima a las futbolistas a participar en ello. "A ver, por ejemplo, Olga, quién tiene más alma, ¿ellas (las suecas) o nosotras?", preguntó, a lo que la madridista contestó "nosotras". El expresidente pedía más: "¿Cómo?". "¡Nosotras!", volvía a decir Carmona. Y así con el resto de las jugadoras.

"A ver... Alexia, ¿quién tiene más pelea, ellas o nosotras?". "Nosotras", afirma la catalana. "No te escucho", le replica, y ella sentencia: "¡Nosotras!, ¡Nosotras!".

Cuando le tocó el turno a Esther, el presidente fue aún más contundente. "Esther, paisana... ¿Quién tiene más ovarios, ellas o nosotras?". "Nosotras", responde. Pero él quiere más fuerza: "¡Venga!". "¡Nosotras!", contesta otra vez la exjugadora del Real Madrid.

Tras continuar con varias interpelaciones, reflexionó: "Vamos a dejar a un lado los sentimientos. Los que no crean en nosotros, fuera, indiferencia. Si yo soy capaz de haceros llegar solo el 1% de lo que el fútbol español me ha hecho llegar, de lo que España me ha hecho llegar, voláis".

"Vamos a ganar, vamos a ganar este partido y lo vamos a hacer cada una por su parte. Lo vamos a hacer por Jorge y el staff, por los fisios, por el médico, por la delegación... ¡Cómo os cuidan! Qué suerte tenéis", añadió.

Además, les dijo: "Cuando estemos atacando yo no tengo nada que deciros, cuando no tengáis el balón sed 23 más, os vais a tener que ayudar porque vais a tener momentos muy malos en el campo, seguro, pero vais a ser mejores. Vamos a ganar porque el fútbol va a hacer justicia. Por un tributo al fútbol".

Por último, Rubiales es dio las "gracias y gracias y gracias" por su papel. "Ya hemos dado ejemplo, hemos hablado de sobreponernos, de calidad, de todo. Y es que es la verdad. Es que es vuestro sueño. No os levantéis mañana pensando que no podíais haber hecho más. Adelante todas juntas, somos la selección española", terminó diciendo.