Simeone, sobre el comunicado de Gil Marín contra el Real Madrid: "La mitad de España piensa más o menos lo mismo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, acudió a El Larguero, de la cadena SER, tras firmar su renovación con el club rojiblanco hasta 2027 y habló del pasado, presente y futuro del equipo madrileño, además de dejar alguna pulla a sus máximos rivales, el FC Barcelona y el Real Madrid.

El técnico argentino, después de asegurar que cree "que el VAR ayuda, siempre y cuando lo podamos entender mejor", habló públicamente de las palabras de aquel comunicado de Gil Marín en el que el propietario del Atlético de Madrid afirmaba que el Real Madrid adulteraba la competición.

"Dice lo que le gustaría decir a... ¿cuántos millones de personas hay en España? 47 ¿Del Madrid cuántos hay? ¿La mitad? Tanto no... Yo creo que la mitad piensa más o menos lo mismo. Hay un juego de televisión de radio, de empuje... Hay una cosa que busca generar. Él dijo eso", explicó el entrenador rojiblanco.

Sobre Gil Marín también elogió su labor para convencerlo de quedarse en el Atlético de Madrid tras perder la final de Champions ante el Real Madrid en 2016, cuando se desplazó hasta Argentina para hablar con él: "Posiblemente no estaría aquí si no hubiese venido, vivo mucho de los detalles, que a veces son más importantes que muchas otras cosas".

Además, el Cholo Simeone ha opinado sobre las últimas polémicas declaraciones de Xavi Hernández, que tras ganar el FC Barcelona al Alavés con dificultades responsabilizó del mal momento de sus jugadores a la prensa.

"Si un jugador no puede vivir con críticas, no pude jugar al fútbol. Estamos expuestos. A mí las críticas de la prensa no me afectan. Es más, a veces las comparto. A veces digo, bueno, por ahí tienes razón. Hay algunos periodistas que tienen razón", explicó Simeone, aunque también luego se posicionó del lado del técnico catalán: "Hay que ver cómo lo dijo, cómo se hizo la pregunta. Yo voy a defender a mi colega".

En cuanto a Joao Félix, jugador en propiedad aún del Atleti cedido en el club blaugrana, Simeone cree que "a la gente del Atlético no le gusta". "Cuando no entiendes la idiosincrasia donde estás, es muy difícil convivir. Todo lo bueno que le pase es extraordinario para nosotros, porque si se queda en el Barcelona tenemos un ingreso importante y si vuelve tenemos tres años más aquí esperándolo con lo que pudo mejorar en otro lado", explicó, además de añadir que "el tiempo es el mayor artífice de la realidad".