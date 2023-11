Xavi Hernández se excusa en la prensa entre las dudas del entorno del Barça

Xavi Hernández señaló claramente, tras la apurada victoria en Montjuic ante el Alavés, al culpable del mal juego del FC Barcelona en las últimas semanas: la prensa. Convencido, y recordando su propia experiencia como jugador, el entrenador azulgrana considera que las críticas están afectando a sus futbolistas y que la presión no les deja sacar su mejor rendimiento.

"Sin duda lo que dice la prensa afecta al juego, se generan situaciones que no son las reales, y eso afecta. Me pasó a mí y les pasa a los jugadores, se crea una negatividad que ha afectado en la primera parte, afecta demasiado lo que dice el entorno. No es normal que no veamos las mejores versiones de nuestros futbolistas porque no juegan liberados", explicó el técnico azulgrana tras la agónica victoria ante el Alavés. "De mí dijeron que era el cáncer. Y aquí estoy, como entrenador", añadió Xavi Hernández.

Al técnico blaugrana ha sacado una carta habitual en los entrenadores del Barça, la del teóricamente ‘tóxico’ entorno del club, para justificar un mal momento deportivo. Una carta que ya usaron en otro momento varios de sus antecesores, siendo Johann Cruyff el primero que la utilizó.

En los más de dos años que lleva Xavi en el banquillo culé, quizás sea el momento en el que más se está discutiendo su labor. Ya ha tenido tiempo más que suficiente para imponer el estilo de juego que tanto predica y defiende, el del fútbol ofensivo y de posesión, pero en el campo no se ve reflejado lo que tanto insiste en las salas de prensa.

La derrota ante el Real Madrid fue un punto de inflexión. Pese a que no hizo el Barça, en líneas generales, un mal partido, tampoco fue tan bueno como él considera. El equipo azulgrana dominó la primera hora de juego, pero con escasas ocasiones de gol, sin las llegadas suficientes para hacer daño a su rival. Y la última media hora fue un desastre, acorralado por un rival que impuso su físico, pero también su juego, para acabar llevándose la victoria (1-2) con un Bellingham estelar.

El golpe fue duro y el Barça lo acusó. Bien fuera por las críticas –como señala Xavi– o por el importante golpe mora, desde entonces el conjunto azulgrana ha cuajado varias malas actuaciones... tapadas casi siempre por los resultados. Ante la Real Sociedad, se vio a un equipo superado en todo momento por su rival y aferrado a las paradas de Ter Stegen. Un gol milagroso de Ronald Araujo en el descuento dio tres puntos de oro que evitaron que la distancia con la cabeza de la tabla en la Liga aumentara.Pero el partido dejó muchas, muchas dudas,

Ante el Shakhtar, fue peor. Ante un rival limitado y de la clase medio-baja de la Champions, el Barcelona cayó sin paliativos. Ni siquiera se pudo alegar el factor ambiental, pues el partido fue en Hamburgo (Alemania) debido a la guerra en Ucrania.

Y finalmente el Alavés, un equipo llamado a luchar por evitar el descenso, volvió a señalar las carencias de este Barcelona. La potencia sin control de Samu Omorodion destrozó a la defensa azulgrana, pero su desacierto evitó una auténtica catástrofe y después, con más orgullo que juego, llegó la remontada (2-1) con Lewandowski a la cabeza.

Xavi señaló a la prensa, pero sabe y reconoce que el juego del Barça no está siendo bueno. Solucionarlo está en su mano: le va el puesto –a medio plazo al menos– en ello.