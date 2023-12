Montse Tomé no niega la discusión con Aitana Bonmatí, con la que aún no ha hablado: "El doctor me transmitió que está indispuesta"

El problema del vestuario de la Selección Española Femenina de Fútbol sigue trayendo cola. Aitana Bonmatí pidió el cambio durante el descanso del partido del pasado viernes frente a Italia, presuntamente tras una tensa conversación con la seleccionadora Montse Tomé, todo ello después de haber informado del primer cambio del encuentro. Entonces, la urgencia del cambio provocó que la Selección jugara los primeros minutos de la segunda parte con una jugadora menos.

Este lunes, en la rueda de prensa previa al partido frente a Suecia en el que el combinado español no se juega nada, Montse Tomé no ha hablado directamente de las posibles tensiones dentro del vestuario de la Selección, una información publicada por Relevo: "Ayer no entrenó porque el doctor me transmitió que está indispuesta. Y después del partido del otro día ya di mi explicación de lo que había ocurrido. Me remito a lo mismo, estamos centradas en el partido contra Suecia. El equipo está con ganas del partido de mañana".

La entrenadora asturiana ha intentado echas balones fuera, pero no ha podido negar la tensión en el vestuario: "Es cierto que ha habido algún comentario en base a esto, pero al final el vestuario es lo importante, el equipo, y todo lo que ocurre dentro es importante que lo protejamos y sea algo nuestro. Nosotros somos súper profesionales y tanto 'staff' como jugadora queremos lo mejor. Nuestra mente tiene que estar en el equipo, somos todas y todos, y todos tenemos que sumar".

En cuanto a las declaraciones de Athenea del Castillo tras el partido frente a Italia, en las que la jugadora cántabra afirmó que los cambios estaban claros durante el descanso y que se trata de un error que no se puede repetir, Tomé se ha desmarcado de sus palabras: "Con lo que dijo Athenea, creo que tampoco tuvo el tiempo suficiente para tener toda la información suficiente para poder hablar de ello. Como ya he dicho, son cosas que quedan para nosotras y no haría bien si hablo hoy de esto aquí".

La seleccionadora ha comentado que le gusta ejercer la palabra "humildad", y ha tratado durante la rueda de prensa de redireccionar la conversación hacia los méritos deportivos de una Selección que ya se ha clasificado a la Final a Cuatro de la Nations League, y hacia el encuentro del martes frente a Suecia, para el cual no ha especificado si hará rotaciones: "Al final nosotros en la selección tenemos muy pocos partidos y fechas FIFA para ver al equipo. En función de lo que Suecia nos pueda plantar mañana, veremos quiénes pueden empezar y quiénes pueden entrar después".