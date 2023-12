Nadal explica su regreso al detalle: "He tenido miedo... estoy en un terreno inexplorado"

Rafa Nadal encara la temporada 2024 cargado de ilusión, pero también de miedos. Así lo confesó este lunes en un vídeo compartido a través de sus redes sociales en el que detalla en profundidad sus objetivos y sus sensaciones antes de arrancar la que, según él, será su última gira como profesional.

"Tengo y he tenido miedo de denunciar las cosas porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera, pero lo que más me preocupa no es la cadena, sino todo lo demás", arranca en un breve vídeo en el que condensa las sensaciones de incertidumbre y dudas por todo lo que le espera en los próximos meses.

"Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de poder disfrutar en la pista. Al final es mucho tiempo y espero, lo primero, sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos, esas dudas... y espero de mí no esperar nada, esta es la verdad", puntualiza antes de lanzar una reflexión sobre la autoexigencia.

"Espero tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera. Creo que estoy en una época diferente, en un terreno inexplorado. Tengo interiorizado lo que he hecho durante toda su vida, que es exigirme al máximo y ahora mismo es lo que espero realmente ser capaz de no hacerlo, de aceptar el que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo y darme el tiempo necesario".

Eso sí, Rafa no descarta ni mucho menos la posibilidad de volver a lo más alto en este mismo comunicado: "Debo perdonarme el hecho de que las cosas vayan mal en el comienzo, porque que es una posibilidad muy grande, pero saber que las cosas pueden cambiar si mantengo la ilusión y el espíritu de trabajo y el físico me responde", zanja.