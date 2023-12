Rafa Nadal y su 'comodín' para jugarlo todo en 2024 a pesar de su desplome en el ránking

Rafa Nadal terminó oficialmente el curso 2023 en el puesto 664 del ránking profesional, una situación dolorosa para sus millones de aficionados que no recuerdan al español por debajo del top-100 desde 2003. A espera de su regreso, anunciado para el torneo de Brisbane, el español ya ha dejado de contar con los puntos suficientes para disputar torneos ATP en su vuelta, pero todavía guarda un comodín bajo la manga diseñado para estas situaciones extremas al que se podría aferrar para comparecer en los grandes torneos.

El ganador de 22 Grand Slams ha visto esfumarse durante los últimos meses todos los puntos logrados el pasado 2022 y ha perdido ya más de 600 posiciones desde su último partido, jugado en calidad de N.º 2 mundial (el de su retirada ante Mackenzie Mcdonald en el Open de Australia). Ahora que ya ha anunciado el buen progreso de su recuperación y que volverá a la competición, a su llegada a Australia verá en su casillero los escasos 45 puntos logrados en la pasada edición del primer 'grande' del año.

Para cualquier jugador en esa posición y con ese número de puntos sería imposible encontrar hueco incluso en las previas de torneos ATP, aunque situación sí es salvable para la leyenda española del tenis mundial por dos vías: las invitaciones y el sistema del ránking protegido.

Las primeras, esas invitaciones llamadas 'wild cards', son pases de acceso otorgados por decisión de la organización de cada torneo. Es habitual que sean ofrecidas a jóvenes talentos del tenis nacional del país en el que se disputa el torneo, para dar oportunidades en grandes escenarios a los tenistas del futuro, o a grandes nombres que han quedado rezagados en el ránking por diversos motivos (habitualmente lesiones) como Thiem, Murray o en este caso el propio Nadal.

Si bien esta decisión depende exclusivamente de los organizadores, se antoja prácticamente imposible que un torneo rechace la posibilidad de contar con Rafa en su cuadro en el que presumiblemente será su último curso como jugador profesional. "Si necesito invitaciones, supongo que no habrá problemas para ello, creo que me lo he ganado", declaró al ser preguntado por esta cuestión ya en el momento del anuncio de su retirada parcial para recuperarse de las dolencias.

De hecho, esta es la vía que utilizará Rafa Nadal para acceder al primer torneo de 2024, el Open 250 de Brisbane (31 de diciembre al 7 de enero) previo al primer Grand Slam del año.

Por otra parte, Nadal también cuenta con la opción de activar el comodín del 'ranking protegido', atajo diseñado por la ATP para evitar la caída brusca de los grandes. Aplica a jugadores en la tesitura de Nadal, que lesionados durante un tiempo (un plazo mínimo de seis meses, según la normativa) han perdido sus opciones de entrar en cuadro. En estos casos, la ATP hace una media del ránking mantenido durante los primeros tres meses de lesión, lo que les permite acercarse a las listas de entrada.

Con esa opción, Nadal podría entrar en los nueve primeros torneos del año (o los primeros nueve meses de competición) como número 9º del ránking (por la media de sus posiciones en los primeros tres meses de lesión), aunque, eso sí, no figuraría como uno de los cabezas de serie, lo que implica que podría cruzarse con los jugadores más fuertes del circuito desde la primera ronda.

Esta es la norma a la que se ha aferrado para entrar al Open de Australia, donde ya figura entre la lista de jugadores inscritos para acogerse a ella. Además de Rafa, lo habrían solictado Marin Cilic, Denis Shapovalov, Milos Raonic, Soonwoo Kwon, Jiri Vesely y Attila Balazs. De las ocho entradas que tiene el torneo, una irá a parar al bolsillo de Nadal.

Incluso en esta situación extrema y extraña para Rafa, acostumbrado a no bajar de la cima, el tenista balear ha demostrado durante estos meses su humildad al decantarse por la opción del ranking protegido. "Si puedo jugar con ranking protegido para no quitarle invitaciones a otros, mejor", sentenció.