"Todos los jugadores del Atleti quieren jugar como el Barça, si no lo dicen, mienten": Joao Félix se mete en otro charco

El Atlético de Madrid visita este domingo a las 21:00 horas al FC Barcelona en Montjuic en un partido que se antoja vital para las aspiraciones de ambos conjuntos. En él se vivirá el primer enfrentamiento de Joao Félix con su exequipo desde que fichara por el club blaugrana.

Lejos de ser un reencuentro bonito, una semana llena de cruces de declaraciones entre el propio luso y algunos de los jugadores del Atlético de Madrid ya ha caldeado el partido.

El motivo no es otro que la manera que tuvo de salir Joao Félix del equipo madrileño, después de filtrarse su deseo de vestir de azulgrana y de asegurar que finalmente no había triunfado en el Atlético de Madrid, con quien aún tiene contrato hasta 2029, por las 'pocas' oportunidades que le dio Simeone.

Ahora, en las horas previas al choque, el 'Menino de Oro' ha vuelto a dejar claro que se siente mucho más cómodo en el equipo de Xavi Hernández, con un esquema presuntamente más ofensivo y un estilo de juego que parece ajustarse más a sus cualidades.

Sin embargo, lo ha hecho lanzando un dardo a sus excompañeros con unas más que polémicas declaraciones en una entrevista para ESPN: "Prefiero el estilo del Barcelona al del Atlético de Madrid, yo y todos los jugadores. También los del Atleti preferirían jugar más tiempo en ataque, si no responden eso están mintiendo".

Antes, Antoine Griezmann aseguró que el portugués "había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde él se cansó y ya no se veía aquí", a lo que Joao Félix contestó que no toda la responsabilidad era de él: "Es obvio que hay cosas que podría hacer mejor, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien. No fue culpa sólo de uno... fue de varios".