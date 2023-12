Horario del Barça-Atlético de Madrid de la jornada 15 de LaLiga: dónde ver en directo, online o por TV desde España

La jornada 15 de LaLiga nos regalará un nuevo encuentro entre dos colosos del fútbol español, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. El conjunto de Xavi Hernández, tras sufrir un nuevo tropiezo en el estadio del Rayo Vallecas (1-1), anhela recuperar la senda de la victoria ante un rival de altura como es el club dirigido por Diego Pablo Simeone. No obstante, el Barça no podrá contar con la presencia de Ter Stegen, que no se ha recuperado a tiempo de sus molestias, y de Gavi, el cual estará apartado del conjunto catalán hasta el final de temporada después de sufrir una rotura del ligamento cruzado de su rodilla.

Por otro lado, el Atleti viajará hasta Barcelona en el mejor momento de la temporada. El club madrileño, tercero en la tabla clasificatoria con 31 puntos y un partido menos, está ante una oportunidad de oro para dar un golpe encima de la mesa y oficializar su candidatura para hacerse esta temporada con el campeonato nacional de Liga. Simeone tendrá las bajas de Lemar, que se rompió el talón de Aquiles durante el pasado mes de diciembre, y Pablo Barrios, el cual sufrió una lesión en su rodilla durante el encuentro de Liga de Campeones ante el Feyenoord.

Horario y televisión

FC Barcelona y Atlético de Madrid cerrarán la jornada de este domingo 3 de diciembre a las 21:00 horas. El gran partido de la jornada se podrá ver y disfrutar, en directo y en exclusiva, a través del canal de Movistar Plus + y sus diferentes aplicaciones.

Online

