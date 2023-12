Messi explica su cabreo con Lewandowski: "Me molestó lo que dijo y por eso le regateé"

Hace poco menos de un año, Leo Messi cerraba el círculo y conquistaba con Argentina la Copa del Mundo de fútbol cuajando un torneo memorable. Sin embargo, también tuvo sus encontronazos fruto de la tensión con compañeros de Países Bajos, de Francia en la final, e incluso de selecciones menores como Polonia.

En concreto, el '10' albiceleste ha reconocido haber estado muy enfadado y molesto con nada menos que Robert Lewandowski, lo que explicaría su actitud y su juego con el ariete polaco en aquel cruce de fase de grupos entre ambos combinados. Ahora las diferencias ya no existen, las arreglaron, pero aún así Messi ha querido explicar lo que sucedió entre ellos en Qatar.

"A mí me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó. Estaba molesto, creí que no correspondía lo que dijo. Estaba caliente. Lo volví a gambetear porque era él", ha argumentado Leo Messi en su defensa en declaraciones a ESPN.

Un pique que, como vemos, venía de mucho antes, y que el inseparable compañero de Messi en la 'albiceleste, Ángel di María, tampoco perdió la ocasión de comentar: "Hasta mi abuela se dio cuenta que Messi encaraba a propósito a Lewandowski en el Mundial. Son cosas de él, que le quedan adentro a veces".

"Cuando uno habla de él, te la termina tirando en una nota o te lo hace dentro de una cancha. Él habla así, de esa manera. Creo que es normal. Hay gente que a veces no lo respeta y no se dan cuenta que es el mejor jugador de la historia. No hay que decirle nada porque se termina encendiendo y es peor", terminó de explicar el 'Fideo'.

Todo estalló cuando Lewandowski ganó el 'The Best' sin el voto de Messi como capitán de Argentina, lo que sorprendió al polaco: "Pidió un Balón de Oro para mí pero no me votó para el The Best". El ahora jugador azulgrana fue tajante en aquel momento al expresar su disconformidad y malestar por el "extraño" cambio de criterio de la 'Pulga'.

El jugador ahora del Inter de Miami, en la ceremonia del Balón de Oro de 2021 que conquistó, venía de lamentar en su discurso que Lewandowski no se llevara el trofeo en la edición anterior, cancelada a causa del coronavirus, ya que consideraba su rendimiento en el Bayern de Múnich como algo extraordinario que le acreditaba a todas luces para hacerse con ese galardón.

"Todo el mundo estuvo de acuerdo que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que mereces tener este trofeo en tu casa", comentó el futbolista albiceleste en su día, aunque luego no fuese consecuente con sus palabras y se olvidase del polaco en las posteriores votaciones al premio de la FIFA.

Aun así, todas esas diferencias están ya enterradas entre ellos. Como buenos estandartes culés, a pesar de no haber coincidido en el Barça, pudieron hablar y limar asperezas, como anticipó Messi: "Tuvimos una charla. Y estuvimos de acuerdo en que todo fue un malentendido. Ignoré todas las cosas pasadas porque era Robert, y nos fue bien. Hablamos sobre el club, la ciudad... Todo quedó bien".