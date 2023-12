Joao Félix pone el morbo en un duelo a vida o muerte en Montjuïc

Pese a lo mucho que hay en juego en el partido de este domingo entre Barcelona y Atlético de Madrid, las miradas van a estar centradas en un jugador en concreto: Joao Félix. El delantero luso, propiedad de los rojiblancos y cedido a los blaugranas, jugará por primera vez contra el equipo que todavía posee sus derechos. El morbo está servido en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

Eran muchas las esperanzas depositadas en Joao Félix, señalado en 2019 como uno de los mayores talentos del fútbol mundial a sus entonces 18 años. Es por ello que el Atlético decidió hacer un desembolso nunca visto en el club: 126 millones de euros pagó al Benfica por sus servicios.

Su calidad jamás ha estado en cuestión, pero con el paso de los meses, de los años, de la ilusión y la esperanza de estar ante el gran crack mundial se pasó a las dudas para acabar en la desesperanza: ni la afición, ni la directiva, ni tampoco Simeone confían ya en él y el único objetivo es recuperar una parte de la desorbitada cantidad invertida.

Tras una cesión al Chelsea que puede considerarse perfectamente como un fracaso, Joao Félix regresó el pasado verano sin ganas de quedarse... y el sentimiento del Cholo era idéntico. Había que buscar una salida, y el delantero pronto dejó claro que su deseo era vestir de azulgrana.

Tras el acuerdo, todas las partes han dejado claro que el deseo es que el luso no vuelva al Atlético de Madrid, con frases cruzadas con posos de rencor por ambos lados. Y en esas llega el partido entre ambos, un momento incómodo pero a la vez inevitable. Eso sí, será en Montjuïc, lo que hace el reencuentro bastante más cómodo para Joao Félix, al que le espera una más que probable pitada cuando visite el Metropolitano.

Para echar un poquito más de leña al fuego, el jugador no fue claro ante la pregunta, esperada, de si celebraría un gol si marca ante el Atlético y afirmó estar "dudando". La réplica no tardó en llegar y la protagonizó Enrique Cerezo. "Espero que no celebre si marca gol", avisó el presidente del Atlético de Madrid, que ayer presentó su libro ‘Cerezo. 75 miradas y más para 75 años’.

Sobre la situación de Joao Félix dejó una interesante y contundente reflexión Antoine Griezmann, convertido en el líder absoluto del Atlético de Madrid. "Cuando llegas aquí sabes más o menos como es el entrenador, como es el equipo. O te acoplas y trabajas para ello, o no te salen las cosas", explicó el galo en una entrevista en Movistar.

"Había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde él se cansó y ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo, y el club también, para dejarle una salida", añadió.

Joao Félix acaparará las miradas, pero el choque tiene, más allá del delantero portugués, muchísimo interés. Ambos llegan empatados a puntos y a cuatro del liderato, pero el Atlético tiene un partido menos y además llega en un extraordinario momento de forma que quiere refrendarlo en Montjuïc.

Por su parte, el Barça y Xavi respiran después de la victoria ante el Oporto que dio el billete para los octavos de la Champions, pero un mal resultado ante los rojiblancos el domingo haría que el ruido de sables volviera a surgir en el entorno culé.